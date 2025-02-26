¡ÖÁêÊý¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¡×¿ûÌîÈþÊæ¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿Çß¾®È¡¦¹âÅÄ¼ÓÀé»Ò¡Ö²ò»¶¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¡×¤½¤Î¤È¤
¡Ö¤ä¤¿¤é¤È¡Ø¤¢¡Ù¤ÎÂ¿¤¤¿ûÌîÈþÊæ¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¤Ê¤ê¤¤ê¤Ö¤ê¤ËÂçÈ¿¶Á¡ª¥â¥Î¥Þ¥Í·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿Çß¾®È¤Î¹âÅÄ¼ÓÀé»Ò¤µ¤ó¡£¿Íµ¤¤ÇÂ¿Ë»¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÇÃçÎÉ¤·¥³¥ó¥Ó¤ÎÁêÊý¤È¼¡Âè¤Ë¹Í¤¨Êý¤Ë¥º¥ì¤¬À¸¤¸¤Æ¨¡¨¡¡£¡ÊÁ´3²óÃæ¤Î1²ó¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ýー¥¹¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê¥Ç¥Ó¥åーÅö»þ¤ÎÇß¾®È¤ÎÀëºà¼Ì¿¿ ¤Û¤«¡ÊÁ´15Ëç¡Ë
ÁêÊý¤ÏÆ±µéÀ¸¡Ö°Â°×¤Ê¹Í¤¨¤Ç¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤·¡×
¨¡¨¡ ¹â¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¹âÅÄ¤µ¤ó¡§ÁêÊý¤Î¾®¿¹ËãÍ³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÃç¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¡¦µþÅÔ¤Î¹â¹»¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¹ÂØ¤¨¤Î¤È¤¤Ë¤ÏÀèÀ¸¤Ë¡ÖÍèÇ¯¤â2¿ÍÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤Û¤É¡£·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2¿Í¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤á¤Ð¤³¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤·¡¢»Å»ö¤â°ì½ï¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¡¢¤È¤¤¤¦°Â°×¤Ê¹Í¤¨¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤¹¤°¤À¤È¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì1Ç¯´ÖÆ¯¤¤¤Æ¿ô½½Ëü±ß¤Î¤ª¶â¤òÃù¤á¤Æ¤«¤é·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÉ´²ßÅ¹¤Î¥µー¥Ó¥¹¥«¥¦¥ó¥¿ー¤ÇÆ¯¤¡¢¾®¿¹¤Ï²ð¸îÊ¡»ã»Î¤Î½õ¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1Ç¯¸å¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ï¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¤òÃµ¤¹¤Ê¤«¡¢¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡Ö¤¤¤ÄÍè¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦ÊÖ»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢2000Ç¯¡¢19ºÐ¤Î¤È¤¤Ë»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤«¤é2¿Í¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¹âÅÄ¤µ¤ó¡§¤Ï¤¤¡£¤Ç¤â¡¢2¿Í¤È¤â¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð³Ø±àº×¤Ç²¿¤«ÈäÏª¤·¤¿¤È¤«¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎÁ°¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡Ä¡£2¿Í¤À¤±¤Ç¤³¤½¤³¤½¤È²¿¤«¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¯¥é¥¹¤Ç²¿¤«¤ò·è¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤¤â¡¢¼ê¤òµó¤²¤¿¤êÈ¯¸À¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÆâµ¤¤Ê2¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡Ö·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀäÂÐ¤ËÇä¤ì¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤è¤ê¤Ï¡¢¡ÖÃçÎÉ¤·Æ±»Î¤ÎÍ·¤Ó´¶³Ð¤Î±äÄ¹¡×¤Ç·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬µÕ¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿
¨¡¨¡ ¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤Ç¤Ï°ÂÅÄÂç¥µー¥«¥¹¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤äHIRO¤µ¤ó¤È¤Ï¤Û¤ÜÆ±´ü¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¡¢¤½¤Á¤é¤ÎÍÜÀ®½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ª¾Ð¤¤¤ò³Ø¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¹âÅÄ¤µ¤ó¡§¤½¤ì¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÍÜÀ®½ê¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤ª¾Ð¤¤¤ò³Ø¤Ö»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¤Ê¤ê²¿¤«¥Í¥¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¥Í¥¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¿·Ý¿Í¤µ¤ó¤È°ã¤¤¡¢±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤º¤ª¾Ð¤¤¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À2¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¥Í¥¿¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬µÕ¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿Ç¯¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ½é¤á¤Æ¥Í¥¿¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥é¥¤¥Ö¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¹âÅÄ¤µ¤ó¡§ÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤±¤Ã¤³¤¦¡Ö¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡×¥Í¥¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥é¤â¤Î¤Î¥³¥ó¥È¤Ç¡¢»ä¤¬¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤òÃå¤Æ¡¢ÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤è¤¦¤Ê¥Í¥¿¤Ç¤·¤¿¡£¥Í¥¿¤Î¤è¤·°¤·¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤ê¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Î¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤Ç¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ë¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¸¢Íø¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯Ìµ²æÌ´Ãæ¤Ç¥Í¥¿¤ò¤Ä¤¯¤ëÆü¡¹¡£¤½¤Î¤³¤í¤Ï½÷·Ý¿Í¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½÷À¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÇÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¤·¡¢½ÅÊõ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤é·Ý¿Í°ìËÜ¤ÇÀ¸³è¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹âÅÄ¤µ¤ó¡§¤¹¤´¤¯²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤«¤é¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼Â²È½»¤Þ¤¤¤Ç²ÈÄÂ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¼«Ê¬¤¬À¸³è¤¹¤ë¤Ë¤Ïº¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼ÂÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤¹¤°¤Ë¥ì¥®¥å¥éー¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ»Å»ö¤â¸º¤ê¡Ä¡£¤½¤³¤«¤é5～6Ç¯¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Ê¤¬¤é¤Î³èÆ°¤Ç¤·¤¿¡£
¤ä¤Ï¤ê¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀ¸³è¤¬Â³¤¯¤È¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ë¥Í¥¿¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤ëÀ¸³è¤â¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡©¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë·Ý¿Í¤òÂ³¤±¡¢¤½¤·¤Æ´ØÀ¾¤«¤é¾åµþ¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ç¤¹¡£
¿ûÌîÈþÊæ¤µ¤ó¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤¬Å¾µ¡¤Ë
¨¡¨¡¡Ø¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤·¤¿¡Ù¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ç¤¹¤Í¡£
¹âÅÄ¤µ¤ó¡§¤Ï¤¤¡£¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¡ÖºÙ¤«¤¹¤®¤ÆÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¥â¥Î¥Þ¥ÍÁª¼ê¸¢¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤¬Å¾µ¡¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡£¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ÖºÝ¤Þ¤Ç²¿¤â´°À®¤»¤ºÀÚÇ÷µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢CM¤Î¿ûÌîÈþÊæ¤µ¤ó¤¬ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Îー¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢ÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÈÖÁÈ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥â¥Î¥Þ¥Í¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤¬Áý¤¨¡¢ÁêÊý¤Î¾®¿¹¤â¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢1Ç¯¤¯¤é¤¤Åìµþ¤ÈÂçºå¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°ÜÆ°¤¬Â¿¤¯¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÅìµþ¤Ë½»¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¡¢¾åµþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤í¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤â¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦1²ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦·è¿´¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤½¤Î¸å¡¢¥â¥Î¥Þ¥Í¤Î¥ì¥Ñー¥È¥êー¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©¡Ø¥¨¥ó¥¿¤Î¿ÀÍÍ¡Ù¤Ê¤É¤¤¤í¤ó¤Ê¥Í¥¿ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÅÄ¤µ¤ó¡§¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤¯¡¢¥â¥Î¥Þ¥ÍÈÖÁÈ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¹²¤Æ¤Æ¥ì¥Ñー¥È¥êー¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁý¤ä¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡¢Ã¯¤Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤â¼êÃµ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤«¤Ê¤ê¼«¸ÊÎ®¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Û¥ê¤µ¤ó¤ä¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¤¬¥â¥Î¥Þ¥Í¥é¥¤¥Ö¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀèÇÚ·Ý¿Í¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥â¥Î¥Þ¥Í¤Î¤ª±¢¤Çº£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿¦¶È¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¢¡¢¤ÈÂ¿¡¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁêÊý¤È¤Ï¡Öº£¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¤¤¤´Ø·¸À¡×
¨¡¨¡ ÁêÊý¤Î¾®¿¹¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¾åµþ¸å¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÁêÊý¤Î¾®¿¹¤µ¤ó¤ÈÆ±µï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£²È»ö¤ÎÊ¬Ã´¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
¹âÅÄ¤µ¤ó¡§²È»ö¤ÎÊ¬Ã´¤ò·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÂçÊÑ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿©»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ª¸ß¤¤¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¡¢ÁÝ½ü¤Ïµ¤¤Å¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤ä¤ë¤È¤¤¤¦ÄøÅÙ¤Î¥ëー¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤âÁêÊý¤ÏÉô²°¤¬»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤½¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡£µÕ¤Ë»ä¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¿À·Ð¼Á¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥È¥¤¥ì¤¬¾¯¤·¤Ç¤â±ø¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤¹¤°¤ËÁÝ½ü¤·¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï2Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±µïÀ¸³è¤ÎºÇ¸å¤Ë¾®¿¹¤¬¸À¤Ã¤¿¥»¥ê¥Õ¤¬¡Ö¤³¤Î²È¤Ã¤Æ¡¢1²ó¤â¥È¥¤¥ì¤¬±ø¤ì¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤Ç¡Ä¡£¡Ö¤½¤ì¡¢»ä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¿¿µÕ¤ÎÀ³Ê¤Î2¿Í¤À¤«¤é¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ Æ±µéÀ¸¤ÎÃçÎÉ¤·Æ±»Î¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ß¡¢¤½¤Î¸å¤ª¸ß¤¤¥Ô¥ó¤Ç¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ2¿Í¤Î´Ø·¸À¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¹âÅÄ¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡££²¿Í¤È¤â¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®¿¹¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â·ÝÇ½¿Í¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤·¡¢»ä¤À¤±¸Æ¤Ð¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥â¥Î¥Þ¥ÍÈÖÁÈ¤ä±Ä¶È¤Ê¤É¤Ï2¿Í¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤è¤·¤Ã¡ª¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤í¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¾®¿¹¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤°¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î²¹ÅÙº¹¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤É¤Á¤é¤«¤¬²ò»¶¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹âÅÄ¤µ¤ó¡§¤Ï¤Ã¤¤ê¤È²ò»¶¤·¤è¤¦¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ30ºÐ¤Ç·ëº§¤ò¹Í¤¨¤ë»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¾®¿¹¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤¹¤´¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É»ä¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢¾åµþ¤·¤¿¤Æ¤Ç¤ª»Å»ö¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤»þ´ü¤Ç¡£ ¤³¤ÎÀè¡¢2¿Í¤Î²¹ÅÙº¹¤Ë¤ª¸ß¤¤¤¬¤É¤ó¤É¤ó°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤ÆÊÌ¡¹¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤¢¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÊÌ¡¹¤ÎÆ»¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£ ¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤Ê¤ó¤À¤«2¿Í¤Î²¹ÅÙº¹¤¬¾¯¤·½Ì¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ Æ±»þ¤Ë¾®¿¹¤Î¡Ö·Ý¿Í¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡×ÆóÅáÎ®¤ÎÀ¸³è¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤½¤Î¸å¡¢¤ª¸ß¤¤·ëº§¤·¤Æ¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¤É¤ó¤Êµ÷Î¥´¶¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¹âÅÄ¤µ¤ó¡§º£¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¤¤¤´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤»Ò°é¤ÆÍ¥Àè¤Î»þ´ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤Ç¤âÏÃ¤»¤ë¥Þ¥ÞÍ§Æ±»Î¤ß¤¿¤¤¤Ê´Ø·¸À¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤Ë¥³¥ó¥Ó¤Î»Å»ö¤Ç²ñ¤¦¤È¤¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤ä¶á¶·¤ò¤Ö¤ïー¤Ã¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¤¤³¤Î´Ö¤â¾®¿¹¤¬»ÒÏ¢¤ì¤Ç¤ï¤¬²È¤ËÇñ¤Þ¤ê¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ª¸ß¤¤¤Î»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤âÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¸þ¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
PROFILE¡¡¹âÅÄ¼ÓÀé»Ò¤µ¤ó
¤¿¤«¤À¡¦¤µ¤Á¤³¡£1981Ç¯µþÅÔÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£2000Ç¯¤Ë¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦¾®¿¹ËãÍ³¤È¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤·¡¢¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡£¿ûÌîÈþÊæ¡¢°Â¤á¤°¤ß¡¢°æ¿¹Èþ¹¬¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¥ì¥Ñー¥È¥êー¤ò»ý¤Ä¡£2017Ç¯¡¢¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¡¦ÃæÀ¾ÌÐ¼ù¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£2019Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢2023Ç¯¤Ë¼¡ÃË¤ò½Ð»º¡£¶áÇ¯¤ÏÉ×ÉØ¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÉÙÅÄ²Æ»Ò¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿¹âÅÄ¼ÓÀé»Ò