みずからの命を絶つことは「悲劇」だろうか。ふとそう思うことがある。

このような問い自体が、傲慢さをともなったものであるかもしれない。たとえば、報道で見るような自死について考えても、むしろそれが「悲劇」と無縁であるような事例を探すほうが難しいだろう。もちろん、利害関係のない第三者がその死の背景の断定や、価値判断を行うことには差し控えるべき側面があるだろうが、他者の自死に対して「悲劇」の色を感じないことのほうが、倫理観の、ひいては人間的な情愛の不足を示しているのかもしれない。

とはいえ、いちど現実を離れ、フィクションにおける「自死」を考えれば、それが多くの場合で物語を躍動させ、受け手を高揚させる役割を果たしていることもまた確かだろう。ただでさえ軽くない「死」のなかに、亡くなった本人の手でもたらされたものであるというスパイスが加わることで、作品には波が生まれ、受け手は少なからぬ心の振動を覚えることとなる。作り手たちももちろんその効果を熟知しているからこそ、多くの物語で受け手を魅了する「自死」は描かれてきた。





不思議な魅惑を含む「自死」を描いた作品群に連なる一作

映画においても、もちろんそれは例外ではない。思いつくままにいくつかの例をあげると、伴侶と愛人の両方から別れを告げられ、自身の敗北を突き付けられながらも、ピストルを自身の胸に押しあて、生涯の「幕引き」を行う美青年の官能的な動き(ルキノ・ヴィスコンティ『イノセント』)。自身たちに押し着せられた不名誉を濯ぐため、ともに刀で喉をついた商人と遊女の、朝焼けとともに映し出される晴れやかな死出の表情(増村保造『曽根崎心中』)。不治の病を抱える妻のために自身の手を血に染めた男が、最後には海の際で、妻を抱き寄せながら響かせる二発の鮮やかな銃声(北野武『HANA-BI』)…。このような「自死」を彩るピースには、「自死」そのものがもたらす悲劇性を凌駕するような、不思議な魅惑がふくまれていることもけっして珍しくはない。

いささか前置きが長くなったが、ペドロ・アルモドバルによる『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』もまた、そのような作品群の系譜を継ぐ一作である。しかし、それが「自死の美学」と断言できるかといえば、いささかの考慮の余地がある。

主人公のひとりは、小説家のイングリッド(ジュリアン・ムーア)。ある日、書店でサイン会をしていた彼女のもとに、長年会っていなかった友人マーサ(ティルダ・スウィントン)の近況が届く。マーサはがんを患い、重篤な状態であるというのだ。いてもたってもいられなくなったイングリッドは彼女のもとを訪れ、久方ぶりの再会を果たす。それからふたりは、会っていなかった歳月の中のできごとをはじめ、病室でさまざまなことを語り合うようになる。

自死を決意した友人・マーサとの最期の日々が描かれる

やがてマーサは、イングリッドにある決意を打ち明ける。がんの治療を続けてはきたが、これ以上の苦しみに耐えながら寿命を先へ伸ばすのではなく、自らの意志で非合法とされる薬を飲み、自身の手で死を迎えるつもりなのだと。そして“その日”に、イングリッドにそばにいてほしいのだと。イングリッドは逡巡するも、やがてマーサの決意を受け入れ、その最期のときをマーサとともに過ごすことを決める。マーサが借りた小さな森の家で暮らしはじめるふたり。マーサは自身の死の合図を告げる。「(自室で)ドアを開けて寝るけれど、もしドアが閉まっていたら、私はもうこの世にいない」。そしてマーサの最期の日々がはじまる――。

本作はその多くが、マーサとイングリッドの会話のシーンで占められている。その中では間もなく死に対峙するという前提もあってか、マーサの死に対する思いや、人生観について会話で触れられることもしばしばだ。

その中で強い印象を残すのは、マーサの主張の一貫性である。中盤以降、「苦痛と屈辱の最期」を迎えることを拒み、自身が「上質な死」を得ることを主張する彼女は、最後までその主張を覆すことはない。作中には、自身が死を迎えるための薬を見失ったマーサに対し、薬が見つかったのちにイングリッドが「まだ“その時”ではないという合図なのかも」と口にするが、マーサは「そんなことは言わない約束よ」ときっぱりと口にする。イングリッド自身は、マーサが生き続けることを友人として望んではいたものの、やがて声高な肯定こそないものの、マーサの決意を静かに受け入れるようになっていく。こうした過程を通して、意志の強さに恵まれたマーサ、控えめながらも愛情深いイングリッドというそれぞれのキャラクターもまた浮き彫りになっていくのである。

すがすがしい気品が感じられるマーサの死

マーサのキャラクターはなかなかに魅力的である。窓の外に降り積もる雪を見てジョイスの『死者たち』の一節を口ずさみ、また自宅に置く写真や絵画といった、素人目にもその洗練度が伝わってくるさまざまなインテリアから、彼女が知性や教養、センスの高さに恵まれた人物であることが伝わってくるし、彼女の人生哲学の強さについてもまた然りである。かつては戦場ジャーナリストとして世界中を飛び回り、戦火のイラクを訪れるようなこともあったマーサだが、彼女は自身の仕事に従事する中で、「女であること」をやめたことを口にする。それは強靭さが求められる、ジャーナリストという仕事に適合するうえでの選択だった。そのような発言に芯の強さを感じるいっぽうで、戦場での恐怖を紛らわせるために、セックスに没頭したことを笑いとともに振り返るなど、ユーモアの面でも恵まれた人物であることも伝わってくる。マーサは身体こそしだいに病魔に侵されていくものの、話す内容は総じて明快で、その言葉には節々に光が感じられる。やがて“その日”を迎え、自らの意志で死出の旅へと向かうマーサだが、黄の上質なコートを身に着け、赤い口紅を塗った彼女の姿もまた、すがすがしい気品を感じられるものだ。

本作は「自死」を肯定する作品か否か

同時に、ここでひとつの疑問が生まれる。この映画は自死を肯定しているのだろうか?

マーサの死はいわゆる安楽死に該当するが、それは本作の舞台となるアメリカでも認められておらず、安楽死に加担した人間は刑罰の対象となる。とはいえ、マーサ自身は、イングリッドが自身の決意を「知らなかった」と弁明できるように計画を進めていた。イングリッドはマーサが命を終えたのち、警察に事情聴取を受けるが、少なくとも物語のなかでは彼女が逮捕されることはない。取り調べを担当する刑事は、イングリッドがマーサの計画をあらかじめ知っており、「あなたは計画に加担したはずだ」という疑いをいささか執拗に向けるが、イングリッドは「弁護士を介して」とその場をうまく切り抜ける。少なくとも劇中においては、彼女が何らかのペナルティを受けることはない。

ここでいう「ペナルティ」とは、法的な次元における形容であるが、心の傷つきといった次元においても同様であろう。もちろん、マーサの死に対しては深い悲しみを覚えるイングリッドだが、彼女の計画に加担し、それをまっとうしたこと自体については、何らかの葛藤やうしろめたさを見せることはない。こうした結末を見て、本作を「自死を肯定する作品」と考えることは、あながち不自然なこととも言えないだろう。

自死を表面的には否定しているようには見られないこと、とりわけその自死が安楽死という、法的には認められていないものであること――。『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』は、こうした二重の倫理的な隘路を通っている。しかし、筆者は本作への「自死を肯定する作品」という解釈には異をとなえたい。――いや、仮に『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』に対して「自死を肯定する作品」という側面を感じるとしても、それはあくまでも本作の「生の称揚」における副産物であり、自死の肯定そのものが、本作の主眼ではけっしてないのだ。

アルモドバルが描く死は生の輝きを逆照射する

どういうことか。ペドロ・アルモドバルは、「痛み」をともなった連帯を通して、人間の生命の強さを描き続けてきた。たとえば『ボルベール〈帰郷〉』(2006)においては、一家の夫が娘に刺殺されるという事件を契機として、世代の異なった女性たちの絆が深まっていく過程が描かれていたし、新生児の取り違え、およびその片方の死を通してふたりの女性が母としての愛に目覚めてゆく『パラレル・マザーズ』(2021)も然りである。そうした試みは直近の作品であり、20世紀初頭のアメリカを舞台にした西部劇『ストレンジ・ウェイ・オブ・ライフ』(2023)でも同様に息づいている。そこでは、かつて深い愛で結ばれたクィアの保安官たちが銃による決闘を行い、傷ついた片方をもう片方が治療するという、いささか日常的には想定しづらい過程を通じて、ふたりがふたたび絆を取り戻す過程が描かれるのである。

「死」というゴールを前提としながらも、限られた余命のなかでふたりの女性が友情を深めていく『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』においても、そうしたアルモドバルの哲学は通底している。アルモドバルの作品においては、登場人物の死、もしくは死に向かいゆく身体が多く描かれながらも、その死はけっしてたんなる悲劇に終始しない。アルモドバル作品における死は、その多くが生の輝きを逆照射するものとして現れる。いわばアルモドバル作品では、生が死に従属するのではなく、死が生へと従属するのだ。

「生」を際立たせるアルモドバルの「色彩の美学」

そうした哲学を際立たせる細部としては、色彩のプレゼンスも大きい。ペドロ・アルモドバルが「色彩の美学」を重視する映画作家であることはつとに知られているが、本作における色彩もまた、鮮やかな印象を残す。中盤でふたりが見る赤みがかった雪はとりわけ心に残るが(なお、本作では雪が降るシーンは都合3回登場し、それぞれに異なった光を放つ)、ふたりが散策する森の中の緑や、イングリッドがかつての恋人(一時期はマーサの恋人でもあった)ダミアンと訪れる湖畔のレストランにおける、湖の青さなどもまた鮮やかだ。

また、色彩の美しさは、そうした自然に由来するもののみにはとどまらない。マーサの家から見える街の稜線や、ふたりが訪れる書店の陳列棚、またふたりが最後の時間を過ごす家の中のインテリアなども、それぞれにフォトジェニックな印象を残す。

加えて、ふたりのファッションについても言及しないわけにはいかない。ふたりが身に着ける服はそれぞれ幅の広さはあるものの、イングリッドが赤い服を着る際には、マーサを緑の服を身に着け、またマーサがオレンジの服を着る際には、イングリッドは青の服を身に着けるなど、彼女たちが会話をするシーンではそのコントラストはつねに鮮やかで、短めの金髪であるマーサと、長めの茶髪であるイングリッドというヘアスタイルもまた、そうしたコントラストに奏功している。

また時折イングリッドがつけるサングラスなどもふくめ、彼女たちが身に着ける服は、(病室におけるマーサの部屋着などを別にすれば)いずれもそのセンスには高さが見受けられる。ふたりのファッションは、コントラストを鮮やかに提示すると同時に、彼女たちがこれまで歩んできた中で得た価値観や、人生の軌跡を象徴するものにもなりえているだろう。

換言すれば、作中に登場するさまざまな、かつそれぞれに違った色彩は、世界における生の息吹や、マーサとイングリッドの生命の灯のあらわれでもあり、そうした積み重ねによって、『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』は「死」への過程を描きながらも、「生」が色濃く顕現する作品へとなりえているのである。

本作に登場する「雪」、そしてラストの意味するもの

また、最後に触れたいのは、本作に登場する雪のもつ意味である。それを考えるうえでは、先ほど言及した『死者たち』における、「雪は世界中にかすかに降り続ける。すべての生者と死者の上に」という一節がヒントとなる。

本作における雪は、こちらも先述したようにその色味も印象的だが、同時に、生命の連環を言祝ぐ存在としても機能する。ふりかえれば、古来、冬の到来とともに地球のいたる所に舞い降りる存在であった雪は、数えきれないほど多くの生命の終焉、および誕生を見つめ続けてきた存在でもあっただろう。終盤、その雪を、マーサの血を分けた娘であるミシェルもまた見つめる。その彼女の表情のあらわれ、またイングリッドがつぶやく言葉から、ひとつの命は終焉を迎えても、また新たな命がつながっていくことが示唆される。

ここまで作品における、物語のかなりの筋に言及してきた筆者だが、このラストの詳細だけは触れない。ラスト、画面の奥からにじみ出る「生」のあたたかな感触は、じっさいの映画のなかで、ぜひ味わっていただければと思う。

かつて戦場ジャーナリストだったマーサ(ティルダ・スウィントン)と小説家のイングリッド(ジュリアン・ムーア)は、若い頃同じ雑誌社で一緒に働いていた親友同士。何年も音信不通だったマーサが末期がんと知ったイングリッドは、彼女と再会し、会っていない時間を埋めるように病室で語らう日々を過ごしていた。治療を拒み自らの意志で安楽死を望むマーサは、人の気配を感じながら最期を迎えたいと願い、“その日”が来る時に隣の部屋にいてほしいとイングリッドに頼む。悩んだ末に彼女の最期に寄り添うことを決めたイングリッドは、マーサが借りた森の中の小さな家で暮らし始める。そして、マーサは「ドアを開けて寝るけれど もしドアが閉まっていたら私はもうこの世にはいないー」と告げ、最期の時を迎える彼女との短い数日間が始まるのだった。

