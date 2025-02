アメリカのトランプ大統領の祖父は、フレデリック・トランプ氏という。1869年3月にドイツ西部で生まれ、1885年にアメリカへ移住した。彼がワシントン州で開業したレストランが繁盛し、トランプ家は財を成した。つまりトランプ大統領はドイツ系アメリカ人という家系になるわけだ。

時事通信は2月20日、「『危険』『ばかげている』 トランプ氏発言に猛反発―ドイツ」との記事を配信した。トランプ大統領がウクライナのゼレンスキー大統領を「独裁者」と呼び、これにドイツのショルツ首相が「全くの誤りで危険だ」と強く批判したと報じた。

トランプ大統領とプーチン大統領

ロシアによるウクライナ侵攻が始まってから丸3年が経過した今、トランプ大統領の“ルーツ”であるドイツだけでなく、ヨーロッパ各国の首脳はトランプ大統領に対する批判を強めている。担当記者が言う。

「トランプ大統領がヨーロッパ各国の意向を完全に無視した上で、ロシアと停戦交渉を始めようとしているためです。イギリス、フランス、ドイツといったG7加盟国だけでなく、本来なら最優先するべきである侵略被害国のウクライナさえ“蚊帳の外”に置こうとしています。この理解に苦しむ外交を正当化するためか、トランプ大統領はゼレンスキー大統領を『独裁者』、『勝つ見込みのない戦争を始めた』、『支持率は4%しかない』など、誹謗中傷レベルの暴言を連発。ヨーロッパは一丸となって批判、反論を行っています」

トランプ大統領は“カネ”で解決する姿勢も見せて顰蹙を買っている。バイデン政権によるウクライナ支援は合計1750億ドル(約26兆円)。この支出をトランプ政権は問題視し、ウクライナに5000億ドル(約75兆円)のレアアースを“上納”するよう要求した。「これからも助けてほしいなら、カネを持ってこい」というわけだ。

過大評価が発覚したロシア軍

だがウクライナを侵略したのはロシアだ。EUとNATOの東進は勢いを増す一方で、ウクライナの親ロ政権は2014年のユーロ・マイダン革命で打倒されてしまった。

焦ったロシアはEUやNATO加盟国と自国の“緩衝地帯”を無理矢理に作ろうと、軍事力でウクライナを併呑(へいどん)しようとした。これがウクライナ戦争が起きた原因とされる。

侵略戦争の被害国を「勝つ見込みのない戦争を始めた」と批判し、「助けてほしければレアアースを持ってこい」と要求するトランプ大統領の姿勢をどう受け止めるべきなのか、軍事ジャーナリストが言う。

「トランプ外交の真意を分析することは困難ですが、予想以上に“ロシア軍が弱かった”ということが影響を与えたのではないでしょうか。ウクライナ侵攻時、ロシア軍は首都キーウの陥落を狙って大軍を動員し、電撃作戦での全土占領を目論みました。ところがウクライナ軍と国民が一丸となった反撃に為す術もなく敗北を重ねたのです。ウクライナ軍も反攻作戦に失敗したとはいえ、国力の差を考えれば、ロシア軍が勝利できなかったというだけで驚くべきことでしょう。そして裏を返せば、ロシア軍はたいしたことがなかったという結論になります」

ソ連時代、大国ロシアは東側諸国のリーダーだった。ワルシャワ条約機構軍を率いてNATO軍に対峙し、圧倒的な数の機甲師団を擁する陸軍は世界最強と目されていた。

メディアも政治も“米欧分断”

ところが蓋を開けてみるとウクライナ軍による必死の反撃に自慢の戦車は歯が立たず、大量の戦車が破壊、鹵獲(ろかく)されてしまった。

「今後もロシアに対する経済制裁が継続されるというのが前提の分析になりますが、まずロシア海軍の被害が甚大です。フィンランドとスウェーデンのNATO加盟も大きく、ロシアはバルト海、黒海、地中海の制海権を失いました。陸軍の機甲師団も経済制裁で部品の調達が難しく、再建には長い年月が必要でしょう。アメリカは化けの皮が剥がれたロシアとは早期の和解を実現し、真の脅威である中国への対応に専念したいのではないでしょうか」(同・軍事ジャーナリスト)

防衛大学名誉教授の佐瀬昌盛氏は東西冷戦研究の第一人者であり、集団的自衛権に関する知見でも知られている。なぜトランプ大統領はヨーロッパの意向を無視し、ロシアを重視する外交政策を採っているのか、佐瀬氏に話を聞いた。

「注目すべきはヨーロッパの高級紙の論調です。イギリスの『ガーディアン』、フランスの『ル・モンド』、ドイツの『フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング』、スイスの『ノイエ・チュルヒャー・ツァイトゥング(新チューリヒ新聞)』などの各紙は、反トランプの主張を鮮明にしています。アメリカの高級紙『ニューヨークタイムズ』、『ワシントンポスト』、週刊誌の『ニューズウィーク』もトランプ大統領を批判する記事を掲載してはいますが、ヨーロッパの論調に比べるとかなり大人しいのです。メディアにおける“米欧分断”は明らかであり、これは政治の世界を反映していると考えられます」

トランプ=ヒトラー論

佐瀬氏によると、トランプ大統領が最初に政権を担った2017年から2021年の段階で、ヨーロッパの有力メディアはトランプ大統領が「ヒトラー」や「ナチ」を連想させるという記事を精力的に報じていたという。

「ヨーロッパの高級紙がトランプ大統領とヒトラーを重ね合わせる報道を行ったのは、ヒトラーがヨーロッパの秩序を破壊したことを想起させるからです。さらに2期目のトランプ政権がスタートしてから、ヨーロッパの高級紙は再びヒトラーやナチといった単語を使った記事を精力的に報じています。引き金となったのはトランプ大統領の側近であるイーロン・マスク氏が1月20日、集会でナチスの敬礼に類似したジェスチャーを行ったことです。またトランプ大統領が以前に顧問として重用していたスティーブ・バノン氏も2月20日にナチスの敬礼に似た動作を行いました」(前出の記者)

例えばイギリスのガーディアンは、トランプ大統領の再選にアメリカのネオナチが大喜びする姿をリポートした。

トランプ政権が重視する不法移民対策を、ネオナチは人種差別の文脈で強く支持。彼らは反ユダヤ主義も標榜しているため、娘婿がユダヤ系というトランプ大統領は「ユダヤ人の孫がいる裏切り者」と批判してきた。だがガーディアンの記事によると、一部のネオナチはトランプ大統領の評価を好意的なものに変えつつあるという。

事態は悪化する一方

「ちなみにマスク氏はオルタナ右翼と目される『ドイツのための選択肢(AfD)』の支持を公言しています。AfDは排他主義的な主張からネオナチと見なす論者もいます。トランプ大統領もマスク氏もヨーロッパの歴史や秩序に関心がないだけでなく、知識も教養も持っていません。EUのウルズラ・フォンデアライエン委員長はメルケル内閣で国防大臣などの重職を歴任してきた優秀な政治家であり、トランプ大統領のことは軽蔑しているに違いないでしょう」(前出の佐瀬氏)

政治家なら軽蔑する相手を無視することもできるが、新聞社がトランプ大統領の動向を報じないわけにもいかない。

「ヨーロッパの高級紙がヒトラーやナチスという単語を使ってトランプ大統領を報じているのは、“ヨーロッパの秩序を破壊した指導者と党”という観点だけでなく、軽蔑のニュアンスを込めるという意図もあるのではないでしょうか。トランプ大統領に対する軽蔑はフォンデアライエン委員長を筆頭に、ヨーロッパのまともな政治家なら持っている感覚だと言えます。そうした政治家の本音が、紙面に反映されているというわけです」(同・佐瀬氏)

佐瀬氏は「欧州分断は今後、深刻さを増すことはあっても、事態が好転するとは考えられません」と指摘し、「私はヨーロッパの未来に対してかなりの悲観論者です」と言う。

「オレ、お前」の友情

佐瀬氏はトランプ大統領のプーチン大統領に対する“敬称”に注視したいと言う。

「『貴殿』とか『閣下』という言葉は皆無で、『オレ、お前』的な呼びかけを使うのです。なぜトランプ大統領はウクライナを冷遇し、ロシアと停戦交渉を行っているのか、専門家は様々な分析を行っています。しかし、そうした説明は全て深読みなのかもしれません。トランプ大統領は『オレの大切な友達が苦境に陥っている。助けよう』くらいの感覚でプーチン大統領に手を差し伸べている可能性があります。とにもかくにもトランプ大統領の任期は4年間です。EUもアメリカを除くNATO加盟国も『とにかく4年間をどうやり過ごすか』という議題で協議を重ねると考えられます」(同・佐瀬氏)

