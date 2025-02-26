チェルシーvsサウサンプトン スタメン発表
[2.25 プレミアリーグ第27節](スタンフォード ブリッジ)
※29:15開始
<出場メンバー>
[チェルシー]
先発
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 6 レビ・コルウィル
DF 27 マロ・グスト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 18 クリストファー・エンクンク
MF 19 ジェイドン・サンチョ
MF 20 コール・パーマー
MF 25 モイセス・カイセド
FW 7 ペドロ・ネト
控え
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 24 リース・ジェームズ
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
DF 62 イシ・サミュエルズ・スミス
MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール
MF 39 マティス・アムグ
FW 32 タイリーク・ジョージ
FW 76 S. Mheuka
監督
エンツォ・マレスカ
[サウサンプトン]
先発
GK 30 アーロン・ラムズデール
DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
DF 7 ジョー・アリボ
DF 14 ジェームズ・ブリー
DF 16 菅原由勢
DF 37 アーメル・ベッラ・コトチャップ
MF 4 フリン・ダウンズ
MF 8 ウィル・スモールボーン
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 20 カマルディーン・スレマナ
FW 32 ポール・オヌアチュ
控え
GK 1 アレックス・マッカーシー
DF 3 ライアン・マニング
DF 5 ジャック・スティーブンス
DF 6 テイラー・ハーウッド・ベリス
DF 15 ネイサン・ウッド
DF 34 ウェリントン
MF 29 A. Grønbæk
MF 33 タイラー・ディブリング
FW 19 キャメロン・アーチャー
監督
イバン・ユリッチ
※29:15開始
<出場メンバー>
[チェルシー]
先発
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 6 レビ・コルウィル
DF 27 マロ・グスト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 18 クリストファー・エンクンク
MF 19 ジェイドン・サンチョ
MF 20 コール・パーマー
MF 25 モイセス・カイセド
控え
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 24 リース・ジェームズ
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
DF 62 イシ・サミュエルズ・スミス
MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール
MF 39 マティス・アムグ
FW 32 タイリーク・ジョージ
FW 76 S. Mheuka
監督
エンツォ・マレスカ
[サウサンプトン]
先発
GK 30 アーロン・ラムズデール
DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
DF 7 ジョー・アリボ
DF 14 ジェームズ・ブリー
DF 16 菅原由勢
DF 37 アーメル・ベッラ・コトチャップ
MF 4 フリン・ダウンズ
MF 8 ウィル・スモールボーン
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 20 カマルディーン・スレマナ
FW 32 ポール・オヌアチュ
控え
GK 1 アレックス・マッカーシー
DF 3 ライアン・マニング
DF 5 ジャック・スティーブンス
DF 6 テイラー・ハーウッド・ベリス
DF 15 ネイサン・ウッド
DF 34 ウェリントン
MF 29 A. Grønbæk
MF 33 タイラー・ディブリング
FW 19 キャメロン・アーチャー
監督
イバン・ユリッチ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります