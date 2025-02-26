[2.25 プレミアリーグ第27節](スタンフォード ブリッジ)

※29:15開始

<出場メンバー>

[チェルシー]

先発

GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン

DF 3 マルク・ククレジャ

DF 4 トシン・アダラバイヨ

DF 6 レビ・コルウィル

DF 27 マロ・グスト

MF 8 エンソ・フェルナンデス

MF 18 クリストファー・エンクンク

MF 19 ジェイドン・サンチョ

MF 20 コール・パーマー

MF 25 モイセス・カイセド

FW 7 ペドロ・ネト

控え

GK 1 ロベルト・サンチェス

DF 24 リース・ジェームズ

DF 29 ウェスレイ・フォファナ

DF 34 ジョシュ・アチャンポン

DF 62 イシ・サミュエルズ・スミス

MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール

MF 39 マティス・アムグ

FW 32 タイリーク・ジョージ

FW 76 S. Mheuka

監督

エンツォ・マレスカ

[サウサンプトン]

先発

GK 30 アーロン・ラムズデール

DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース

DF 7 ジョー・アリボ

DF 14 ジェームズ・ブリー

DF 16 菅原由勢

DF 37 アーメル・ベッラ・コトチャップ

MF 4 フリン・ダウンズ

MF 8 ウィル・スモールボーン

MF 18 マテウス・フェルナンデス

MF 20 カマルディーン・スレマナ

FW 32 ポール・オヌアチュ

控え

GK 1 アレックス・マッカーシー

DF 3 ライアン・マニング

DF 5 ジャック・スティーブンス

DF 6 テイラー・ハーウッド・ベリス

DF 15 ネイサン・ウッド

DF 34 ウェリントン

MF 29 A. Grønbæk

MF 33 タイラー・ディブリング

FW 19 キャメロン・アーチャー

監督

イバン・ユリッチ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります