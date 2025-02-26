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MF 17 ¥ä¥ó¥¯¥Ð¡¦¥ß¥ó¥Æ

MF 20 ¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ð¥ì¥Ð

MF 22 »°ãø·°

MF 25 ¥Ç¥£¥¨¥´ ¥´¥á¥¹

FW 9 ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í

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GK 39 C. Rushworth

MF 7 ¥½¥ê¡¼¡¦¥Þ¡¼¥Á

MF 8 ¥Ö¥é¥ä¥ó¡¦¥°¥ë¥À

MF 26 ¥ä¥·¥ó¡¦¥¢¥ä¥ê

MF 27 ¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥Ó¡¼¥Õ¥¡¡¼

MF 33 ¥Þ¥Ã¥È¡¦¥ª¥é¥¤¥ê¡¼

MF 41 ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ò¥ó¥·¥§¥ë¥¦¥Ã¥É

FW 11 ¥·¥â¥ó¡¦¥¢¥Ç¥£¥ó¥°¥é

FW 18 ¥À¥Ë¡¼¡¦¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯

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GK 13 ¥±¥Ñ¡¦¥¢¥ê¥µ¥Ð¥é¥¬

DF 2 ¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ï¥¤¥»¥ó

DF 3 ¥ß¥í¥·¥å¡¦¥±¥ë¥±¥º

DF 4 ¥ë¥¤¥¹¡¦¥¯¥Ã¥¯

DF 23 ¥¸¥§¡¼¥à¥¹¡¦¥Ò¥ë

MF 7 ¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹

MF 10 ¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼

MF 12 ¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥¢¥À¥à¥¹

MF 19 ¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¥È

MF 24 ¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥Ë¥ç

FW 11 ¥À¥ó¥´¡¦¥ï¥Ã¥¿¥é

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GK 40 ¥¦¥£¥ë¡¦¥Ç¥Ë¥¹

DF 20 J. Soler

DF 45 M. Akinmboni

MF 8 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥¹¥³¥Ã¥È

MF 16 ¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥¿¥Ð¡¼¥Ë¥¢¡¼

MF 47 B. Winterburn

FW 9 ¥¨¥Ð¥Ë¥¦¥½¥ó

FW 17 ¥ë¥¤¥¹¡¦¥·¥Ë¥¹¥Æ¥é

FW 21 ¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¸¥§¥Ó¥½¥ó

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