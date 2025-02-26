クリスタル・パレスvsアストン・ビラ スタメン発表
[2.25 プレミアリーグ第27節](シェルハースト パーク)
※28:30開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 20 アダム・ウォートン
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 25 ベン・チルウェル
DF 58 C. Kporha
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 18 鎌田大地
MF 21 ロマン・エッセ
MF 55 J. Devenny
FW 9 エディ・エンケティア
監督
オリバー・グラスナー
[アストン・ビラ]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 3 アクセル・ディサシ
DF 4 エズリ・コンサ
DF 26 ラマレ ボハルデ
MF 7 ジョン・マッギン
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 12 リュカ・ディーニュ
MF 16 Andrés García
FW 11 オリー・ワトキンス
FW 27 モーガン・ロジャーズ
FW 41 ジェイコブ・ラムジー
控え
GK 25 ロビン・オルセン
GK 48 オリヴィエ ヅィフ
DF 5 タイロン・ミングス
DF 22 イアン・マートセン
MF 31 レオン・ベイリー
MF 56 J. Jimoh-Aloba
FW 9 マーカス・ラッシュフォード
FW 17 ドニエル・マーレン
FW 21 マルコ・アセンシオ
監督
ウナイ・エメリ
※28:30開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 20 アダム・ウォートン
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 25 ベン・チルウェル
DF 58 C. Kporha
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 18 鎌田大地
MF 21 ロマン・エッセ
MF 55 J. Devenny
FW 9 エディ・エンケティア
監督
オリバー・グラスナー
[アストン・ビラ]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 3 アクセル・ディサシ
DF 4 エズリ・コンサ
DF 26 ラマレ ボハルデ
MF 7 ジョン・マッギン
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 12 リュカ・ディーニュ
MF 16 Andrés García
FW 11 オリー・ワトキンス
FW 27 モーガン・ロジャーズ
FW 41 ジェイコブ・ラムジー
控え
GK 25 ロビン・オルセン
GK 48 オリヴィエ ヅィフ
DF 5 タイロン・ミングス
DF 22 イアン・マートセン
MF 31 レオン・ベイリー
MF 56 J. Jimoh-Aloba
FW 9 マーカス・ラッシュフォード
FW 17 ドニエル・マーレン
FW 21 マルコ・アセンシオ
監督
ウナイ・エメリ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります