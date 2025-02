世界で活躍する13人組グループ「SEVENTEEN」が、サントリーのノンアルコールアンバサダーに就任した。さまざまなコンテンツを通じて、ノンアルコール飲料の魅力を伝えていく。就任記念動画のコメントは下記の通り。



【動画】SEVENTEENの就任コメント

ALL ︓Say the name︕SEVENTEEN︕こんにちは、SEVENTEEN です︕

S.COUPS. ︓今回、僕たちが「サントリー・ノンアル アンバサダー」に就任しました︕

MINGYU ︓僕たち SEVENTEEN がワクワクする新しい楽しみ⽅を

VERNON ︓皆さんにしっかりお伝えしていきます。

DINO ︓気軽に楽しめるノンアルの良さを

SEUNGKWAN︓これからたくさん発信していきますので

THE 8 ︓楽しみに待っていてくださいね〜︕

ALL ︓以上 Say the name︕SEVENTEEN︕ ありがとうございました。



◇



SEVENTEEN 2015年 5⽉に 1st Mini Album「17CARAT」でデビュー。グループ名には 13⼈のメンバー+3つのユニット+1つのチーム=17という意味が込められている。VOCAL TEAM、HIPHOP TEAM、PERFORMANCE TEAMの 3つのユニットで構成され、楽曲制作から振付に⾄るまでメンバー⾃らが携わっている。⽇本では、⽇本レコード協会の 2025年1 ⽉度のゴールドディスク認定で 12th Mini Album「SPILL THE FEELS」がダブル・プラチナ認定(50万枚以上)を受けた。