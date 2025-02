◆全編本人監修の初ソロコンサート「増田貴久 1st LIVE 喜怒哀楽」

【モデルプレス=2025/02/26】NEWSの増田貴久が25日と26日、東京ガーデンシアターにて自身初のソロコンサート『増田貴久 1st LIVE 喜怒哀楽』の東京公演を開催。ここでは25日の初回公演のライブレポートを届ける。【ライブレポ ※一部ネタバレあり】12日にリリースした1stソロアルバム『喜怒哀楽』を引っ提げて、東京・大阪2都市で開催(大阪1公演、東京3公演)し、総動員数は26,700人を予定している本公演。『喜怒哀楽』のアートワークやMVの衣装を私物でスタイリングするなど表現を突き詰めたアルバムを軸に展開され、全編を本人がプロデュース。公演に向けて「NEWSに育ててもらった増田貴久が1人でどんな作品を作れるのか。戦ってきます!スタッフ、バンド、ストリングス、ダンサーの皆さんと一緒に頑張ります!」と意気込みを語った。

◆増田貴久、テゴマスのヒット曲「ミソスープ」で観客とハーモニー奏でる

◆増田貴久、ダンサーとともに激しいダンスパフォーマンスも

真っ白の衣装の増田がステージに一人佇みアカペラで開幕したオープニングの『喜怒哀楽』では、力強いラップ、伸びやかな美声と1つの楽曲で多彩な表情と技術を披露。中盤では総勢25人のストリングス・バンドを従えると、弦楽の音と力強い歌声が交わり、ホールならではの豊かな音響で魅了。伊藤一朗が新たにギターを演奏したEvery Little Thing『恋文』、山下達郎『FOREVER MINE』と名曲カバーでも楽しませた。アルバムに【Solo BEST 盤】として収録された過去のソロ楽曲から、2007年のコンサート『Never Ending Wonderfful Story』以来約18年ぶりの披露となる『Pumpkin』、ファンから高い支持を得る『Remedy』など貴重な初期のソロナンバーや、テゴマスのデビュー曲『ミソスープ』と増田の歴史を辿るようなラインナップに。パーカッションとギターのみの伴奏で『キャンディ』を上手側で歌って「近いよね」と目の前の観客に微笑んだかと思うと、今度は「せっかくならそっち側で」と下手側に行って『ミソスープ』を歌唱し、サビでは客席にマイクを向けてハーモニーを奏でた。しっとりとバラードで歌声を堪能させたかと思えば、『Venom』ではステージ全体を大きく使った映像演出でダンサーと妖艶な世界観の中激しく踊り、『Girls That Dance』でもダンサーチームと一糸乱れぬシンクロぶりを見せるなど、バラエティ豊かなセットリストは観客を一瞬も飽きさせない。『XXX』ではDJパフォーマンスを行い、メガホンなど様々な音色を持つマイクに持ち替えて多彩な音で楽しませた。加藤シゲアキが作家人格として初作詞提供した『おやすみなさい』も壮大に歌唱。そしてGRe4N BOYZ提供楽曲『物語』のサビでも客席にマイクを委ねると、ホール中に歌声が響き渡り感動的な一体感が生まれた。最後は、ステージに座り込んでエンドロールを一緒に観て満足気に拍手をした後、マイクを通さずに生声でイントロを歌唱した2回目の『喜怒哀楽』で閉幕。合間の映像コーナーにて「何しているときが一番楽しい?」と聞かれ「ライブ。全部生でその日、その場所でしか生まれないものがそこにある」と答えていた増田。その言葉のライブ愛そのままに、MCは一切なく、今まで積み上げてきた様々な歌唱と音楽表現を集約し、全19曲を披露した圧巻のステージに、終了後も長い時間スタンディングオベーションが続いていた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】