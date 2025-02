◆SEVENTEEN、ノンアルコール飲料アンバサダー就任

【モデルプレス=2025/02/26】13人組グループ・SEVENTEEN(セブンティーン)が、飲料メーカー「サントリー」のノンアルコール飲料の魅力を伝える「サントリー・ノンアル アンバサダー」に就任した。今回、同社はこれからの酒類⽂化を担う若い世代を中⼼にノンアルコール飲料の魅⼒を広めるため「サントリー・ノンアル アンバサダー」としてSEVENTEENを起⽤。動画配信など、様々なコンテンツをWEBやSNSを通じて展開する予定だ。詳細は後日配信される。

◆SEVENTEEN就任コメント

あわせて、フォーマルな服装で決めたメンバーのキービジュアルと就任コメント動画が公開。動画では「僕たちSEVENTEENがワクワクする新しい楽しみ⽅を、皆さんにしっかりお伝えしていきます」とメッセージを送っている。(modelpress編集部)【ALL】Say the name!SEVENTEEN︕こんにちは、SEVENTEENです!【S.COUPS.(エスクプス)】今回、僕たちが「サントリー・ノンアル アンバサダー」に就任しました︕【MINGYU(ミンギュ)】僕たちSEVENTEENがワクワクする新しい楽しみ⽅を、【VERNON(バーノン)】皆さんにしっかりお伝えしていきます。【DINO(ディノ)】気軽に楽しめるノンアルの良さを【SEUNGKWAN(スングァン)】これからたくさん発信していきますので【THE8(ディエイト)】楽しみに待っていてくださいね〜︕【ALL】以上 Say the name!SEVENTEEN!ありがとうございました︕【Not Sponsored 記事】