¥Ó¥Ó¤ëÂçÌÚ¤ÎºÊ¡¦AKINA¡¡Æ£ËÜÈþµ®¤Èà¤ª¤¸¤µ¤ó¹¥¤á¤Ç°Õµ¤Åê¹ç¡Ö40Âå¸åÈ¾¡¢50ÂåºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥Ó¥Ó¤ëÂçÌÚ¡Ê£µ£°¡Ë¤È·ÝÇ½¿ÍÉ×ÉØ¤Î£Á£Ë£É£Î£Á¡Ê£³£¹¡Ë¤¬¡¢£²£µÆü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£à¤ª¤¸¤µ¤ó¹¥¤á¤ò¹ðÇò¤·¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Î£Í£Ã¡¦Æ£ËÜÈþµ®¤ÈÏÃ¤¬¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡£Á£Ë£É£Î£Á¤Ï²Æì¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥¹¥¯¡¼¥ë½Ð¿È¡££±£¹£¹£°Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ï¡¢»°±ºÂçÃÎ¤äËþÅç¤Ò¤«¤ê¤é¤ÈÁÈ¤ó¤À»Ò¶¡¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£Æ£ï£ì£ä£å£ò¡×¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£ÂçÌÚ¤È¤Ï¡Ö¥¥ã¥¤¡Á¥ó¡×Å·Ìî¤Ò¤í¤æ¤¼çºÅ¤Î¿©»ö²ñ¡ÖÅ·Ìî²ñ¡×¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢Í§Ã£¤«¤é¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢£²£°£±£³Ç¯¤Ë·ëº§¡£¸½ºß£¹ºÐ¤È£³¤«·î¤Î£²»ù¤ÎÊì¤Ç¡¢¤³¤Î¼ýÏ¿¤¬»º¸å¤Î»Å»öÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö·ëº§¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¹¤´¤¤ÁÇÅ¨¤ÊÊý¤Ç¡Ä¡×¤È¡¢£Á£Ë£É£Î£Á¤Ïº£¤âÂçÌÚ¤Ë¥é¥Ö¥é¥Ö¡£¡Ö»ä¡¢Á´Á³µ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¹¥¤¡£¥Û¥ó¥È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡£»ä¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤â¤¦¥À¥á¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¿Í¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¡ÊÂçÌÚ¤Ï¡Ë¸µµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¼ã¤µ¡©¡¡´ÚÎ®¥¹¥¿¡¼¤È¤«¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤È¤«¡Ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ë¡£¡Ø¤ªÈè¤ì¤µ¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê½Â¤ß¤¬¤¢¤ë¡Ë´¶¤¸¤Ç¡Ä¡×¤È¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¹ðÇò¤òÊ¹¤¡¢£³»ù¤Î¥Þ¥Þ¡¦Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¥¦¥Á¤â¡ÊÇ¯¾åÉ×¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¤È¡Ë£¹ºÐÎ¥¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ê¤ó¤«´¶¤¸¤ÏÊ¬¤«¤ë¡£¡Ê¼ã¤¤¡Ë¥¤¥±¥¤¥±¤Î´¶¤¸¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤¦¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¡£¤â¤¦Âç¾æÉ×¡£¤ª¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤ÈÆ±Ä´¡£
¡¡£Á£Ë£É£Î£Á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Î¡ª¡ÊÇ¯²¼¤Ï¡Ë¥ª¥Ã¥±¡¼¡Ê¤¤¤é¤Ê¤¤¤Î°Õ¡Ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç£´£°Âå¸åÈ¾¡¢£µ£°ÂåºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¤¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤â»¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡ÄºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£