大渕野々花が、2ndシングル「最上級の心」をリリース。現在放送中のTVアニメ『Sランクモンスターの《ベヒーモス》だけど、猫と間違われてエルフ娘の騎士（ペット）として暮らしてます』（略称：『ベヒ猫』）オープニング主題歌「最上級の心」のミュージックビデオも公開した。

「最上級の心」は、川谷絵音による書き下ろし楽曲。シングルにはその他、北川勝利や不眠症、Airaといった豪華作家陣による楽曲が収録される。

公開となった「最上級の心」ミュージックビデオのディレクションを手掛けたのは、映像ディレクターのZUMI。楽曲とリンクしたポップでキュートかつ独自性のある世界観全開で、MV内では「ハート待ちダンス」も披露されている。後半のラップパートでは雰囲気がガラリと一変し、そのギャップも魅力的な映像となっている。

さらに、「最上級の心」の発売を記念したリリースイベントの開催も決定。週末のタワーレコード新宿店での「ミニライブ＆サイン会」を皮切りに、アニメイト池袋本店、初の大阪エリアとなるヨドバシカメラ マルチメディア梅田の全3店舗で開催される。



リリース情報

TVアニメ『Sランクモンスターの《ベヒーモス》だけど、猫と間違われてエルフ娘の騎士（ペット）として暮らしてます』オープニング主題歌「最上級の心」

▲直筆サイン入り限定盤


▲アニメ盤


▲通常盤

発売日：2025年2月26日（水）
「最上級の心」特設サイト：https://www.jvcmusic.co.jp/flyingdog/nonoka/2nd_single/

■直筆サイン入り限定盤
１CD＋フォトブック＋直筆サイン入りチェキ（全10種ランダム）　VTZL-253　￥3,300（税込）
■アニメ盤　1CD　VTCL-35384　￥1,430（税込）
■通常盤　1CD　VTCL-35383　￥1,430（税込）
＜トラックリスト＞
＜直筆サイン入り限定盤＞
01.最上級の心（作詞/作編曲：川谷絵音）
02.Goodbye Day（作詞：藤村鼓乃美、北川勝利・作編曲：北川勝利）
03.「星の在処」（作詞/作編曲：Aira）
04.Goodbye Day（Instrumental）
05.「星の在処」（Instrumental）
＜アニメ盤＞
01.最上級の心（作詞/作編曲：川谷絵音）
02.Goodbye Day（作詞：藤村鼓乃美、北川勝利・作編曲：北川勝利）
03.ペトリコールの夕景（作詞/作編曲：不眠症）
04.最上級の心（TV Size ver.）
＜通常盤＞
01.最上級の心（作詞/作編曲：川谷絵音）
02.Goodbye Day（作詞：藤村鼓乃美、北川勝利・作編曲：北川勝利）
03.ペトリコールの夕景（作詞/作編曲：不眠症）
04.最上級の心（Instrumental）

ライブ・イベント情報

＜リリースイベント＞
●2025年2月28日（金）19:00〜
　内容：「ミニライブ＆サイン会」
　会場：タワーレコード新宿店（9Fイベントスペース）

●2025年3月8日（土）14:00〜
　内容：「ミニライブ＆スマホ推し撮り会」
　会場：animate hall BLACK (アニメイト池袋本店 北館9F)

●2025年3月9日（日）14:00〜
　内容：「ミニライブ＆特典ポスターお渡し会」
　会場：ヨドバシカメラ マルチメディア梅田 2F LINKS広場

リリースイベント詳細はこちら
https://www.jvcmusic.co.jp/flyingdog/-/News/A028551/35.html

ライブ・イベント情報

＜のののバースデー＞

会場：東京カルチャーカルチャー（https://tokyocultureculture.com/）
日程：2025年3月15日（土）　開場18:00／開演19:00
チケット情報：
■最速先行限定・レプリカチケット付き前売り券
\6,600（税込）／ドリンク代別 ※全席自由・入場整理番号付

「のののバースデー」詳細はこちら
https://www.jvcmusic.co.jp/flyingdog/nonoka_birthday2025/