大渕野々花、2ndシングル「最上級の心」発売＆「最上級の心」MV公開
大渕野々花が、2ndシングル「最上級の心」をリリース。現在放送中のTVアニメ『Sランクモンスターの《ベヒーモス》だけど、猫と間違われてエルフ娘の騎士（ペット）として暮らしてます』（略称：『ベヒ猫』）オープニング主題歌「最上級の心」のミュージックビデオも公開した。
「最上級の心」は、川谷絵音による書き下ろし楽曲。シングルにはその他、北川勝利や不眠症、Airaといった豪華作家陣による楽曲が収録される。
さらに、「最上級の心」の発売を記念したリリースイベントの開催も決定。週末のタワーレコード新宿店での「ミニライブ＆サイン会」を皮切りに、アニメイト池袋本店、初の大阪エリアとなるヨドバシカメラ マルチメディア梅田の全3店舗で開催される。
リリース情報
▲直筆サイン入り限定盤
▲アニメ盤
▲通常盤
発売日：2025年2月26日（水）
「最上級の心」特設サイト：https://www.jvcmusic.co.jp/flyingdog/nonoka/2nd_single/
■直筆サイン入り限定盤
１CD＋フォトブック＋直筆サイン入りチェキ（全10種ランダム） VTZL-253 ￥3,300（税込）
■アニメ盤 1CD VTCL-35384 ￥1,430（税込）
■通常盤 1CD VTCL-35383 ￥1,430（税込）
＜トラックリスト＞
＜直筆サイン入り限定盤＞
01.最上級の心（作詞/作編曲：川谷絵音）
02.Goodbye Day（作詞：藤村鼓乃美、北川勝利・作編曲：北川勝利）
03.「星の在処」（作詞/作編曲：Aira）
04.Goodbye Day（Instrumental）
05.「星の在処」（Instrumental）
＜アニメ盤＞
01.最上級の心（作詞/作編曲：川谷絵音）
02.Goodbye Day（作詞：藤村鼓乃美、北川勝利・作編曲：北川勝利）
03.ペトリコールの夕景（作詞/作編曲：不眠症）
04.最上級の心（TV Size ver.）
＜通常盤＞
01.最上級の心（作詞/作編曲：川谷絵音）
02.Goodbye Day（作詞：藤村鼓乃美、北川勝利・作編曲：北川勝利）
03.ペトリコールの夕景（作詞/作編曲：不眠症）
04.最上級の心（Instrumental）
ライブ・イベント情報
●2025年2月28日（金）19:00〜
内容：「ミニライブ＆サイン会」
会場：タワーレコード新宿店（9Fイベントスペース）
●2025年3月8日（土）14:00〜
内容：「ミニライブ＆スマホ推し撮り会」
会場：animate hall BLACK (アニメイト池袋本店 北館9F)
●2025年3月9日（日）14:00〜
内容：「ミニライブ＆特典ポスターお渡し会」
会場：ヨドバシカメラ マルチメディア梅田 2F LINKS広場
リリースイベント詳細はこちら
https://www.jvcmusic.co.jp/flyingdog/-/News/A028551/35.html
ライブ・イベント情報
会場：東京カルチャーカルチャー（https://tokyocultureculture.com/）
日程：2025年3月15日（土） 開場18:00／開演19:00
チケット情報：
■最速先行限定・レプリカチケット付き前売り券
\6,600（税込）／ドリンク代別 ※全席自由・入場整理番号付
「のののバースデー」詳細はこちら
https://www.jvcmusic.co.jp/flyingdog/nonoka_birthday2025/
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