【PS Store:スペシャルセール】2月26日23時59分まで 開催

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、プレイステーション 5/プレイステーション 4用タイトルを対象とした「スペシャルセール」をPlayStation Store(PS Store)にて開催している。期間は2月26日23時59分まで。

本セールでは、「ライザのアトリエ」シリーズや「OCTOPATH TRAVELER II」、「Stellar Blade デジタルデラックスエディション」といったタイトルがラインナップ。様々なゲーム本編やDLCのほか、ゲーム本編とDLCがセットになったデラックス版やアルティメット版などが、期間中、最大85%オフの割引価格で提供される。

なお、一部タイトルでセール期間が異なる場合があるため、購入の際はセール価格が適用されているかなどを商品ページにて確認してほしい。

□PS Store「スペシャルセール」のページ

対象タイトルラインナップ(一部)

「ライザのアトリエ3 ~終わりの錬金術士と秘密の鍵~」

価格:8,580円→4,290円(50%オフ)

□PS Store「ライザのアトリエ3 ~終わりの錬金術士と秘密の鍵~」のページ

「OCTOPATH TRAVELER II PS4&PS5」

価格:7,800円→3,900円(50%オフ)

□PS Store「OCTOPATH TRAVELER II PS4&PS5」のページ

「Stellar Blade デジタルデラックスエディション」

価格:9,980円→7,684円(23%オフ)

□PS Store「Stellar Blade デジタルデラックスエディション」のページ

(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.

(C) 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

(C)2024 SHIFT UP Corporation. All rights reserved. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.