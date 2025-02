【Nintendo Switch ソフトメーカーラインナップセール】2月26日23時59分まで 開催

任天堂は、「Nintendo Switch ソフトメーカーラインナップセール」をニンテンドーeショップ、マイニンテンドーストアにて開催している。期間は2月26日23時59分まで。

セールでは、友達や家族などと一緒に盛り上がれる「人生ゲーム for Nintendo Switch」をはじめ、じっくりと楽しめる「ロマンシング サ・ガ2」のフルリメイク作品「ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン」やシミュレーションRPG「ユニコーンオーバーロード」、「ライザのアトリエ」の完結編「ライザのアトリエ3 ~終わりの錬金術士と秘密の鍵~」、ハイブリッド・海洋アドベンチャー「デイヴ・ザ・ダイバー」のほか、学園恋愛シミュレーション「ときめきメモリアル Girl's Side 2nd Season for Nintendo Switch」など、さまざまなソフトが期間中、10~70%オフのお買い得価格で提供される。

なお、一部タイトルはセール期間が異なるため、詳細は各商品ページにて確認してほしい。

セール対象タイトルを紹介(一部)

「人生ゲーム for Nintendo Switch」

通常価格:6,600円→ セール価格:5,280円 ※20%オフ

□ストアページ

「ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン」

通常価格:6,820円→ セール価格:4,774円 ※30%オフ

□ストアページ

「ユニコーンオーバーロード」

通常価格:8,778円→ セール価格:5,705円 ※35%オフ

□ストアページ

「ライザのアトリエ3 ~終わりの錬金術士と秘密の鍵~」

通常価格:8,580円→ セール価格:4,290円 ※50%オフ

□ストアページ

「デイヴ・ザ・ダイバー」

通常価格:2,400円→ セール価格:1,680円 ※30%オフ

□ストアページ

「ときめきメモリアル Girl's Side 2nd Season for Nintendo Switch」

通常価格:5,995円→ セール価格:4,796円 ※20%オフ

□ストアページ

※一部タイトルは、セール終了日時が異なります。くわしくは、各商品ページをご確認ください。

(C) TOMY

(C) 1968,2023 Hasbro. All Rights Reserved.

(C) SQUARE ENIX

(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved.

(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.

(C)NEXON Korea Corporation All Rights Reserved.

(C)Konami Digital Entertainment