ニューヨーク育英学園が、ほか2団体と合同で教育交流連携協定に関する調印式を実施

[caption id="attachment_1301680" align="aligncenter" width="600"] ニューヨーク育英学園の正面玄関[/caption]

ニューヨーク育英学園とニューヨーク日本人教育審議会、海外子女教育振興財団は、ニューヨーク、ニュージャージー地域における教育連携のさらなる強化を目的に、ニューヨーク育英学園(ニュージャージー州イングルウッドクリフス)にて、2月18日(火)に3団体での連携協定に関する調印式を開催した。

教員交流や児童・生徒間の交流などで、連携・協力予定

[caption id="attachment_1301673" align="aligncenter" width="600"] 出席者(左下から)岡本徹さん、綿引宏行さん、久保克之さん、櫻井幹也さん、(左上から)巽孝之さん、武田秀俊さん、倉西美由紀さん[/caption]

[caption id="attachment_1301681" align="aligncenter" width="600"] ニューヨーク育英学園の図書室にて[/caption]

当日は、ニューヨーク育英学園から武田秀俊理事長と岡本徹学園長、ニューヨーク日本人教育審議会から久保克之会長と倉西美由紀事務局長、ニュージャージー日本人学校から櫻井幹也校長、海外子女教育振興財団から綿引宏行理事長が出席。さらに、慶應義塾ニューヨーク学院の巽孝之学院長がオブザーバーとして参加した。

主な連携・協力内容としては、「教員交流」「児童・生徒間の交流」「学校運営全体に係る情報交換」その他両校で必要と認められた活動」が予定されている。

実施済みまたは検討中の具体的な取り組みを紹介

[caption id="attachment_1301682" align="aligncenter" width="600"] ニューヨーク育英学園の幼児部教室にて[/caption]

実施済みもしくは2月現在検討されている具体的な取り組みは、学校活動に関する記事ライター講座、日本時間3月15日(土)午前10時より開催予定の日本からの新規赴任者向け新生活セミナーの開催。

また、トリエンナーレアート作文コンクールの共同開催だ。トリエンナーレアート作文コンクールは、ニューヨーク育英学園が2009年以降、3年に一度の頻度で開催している絵画と作文のコンクール。ニューヨーク日本国総領事館および、海外子女教育振興財団による後援のもと開催されている。第5回となる2022年度の「第5回トリエンナーレ 自由の女神アート作文コンクール | ニューヨーク育英学園」には、世界中から700点あまりの作品が集まり好評を博していたという。

今後、検討・実施されていく具体的な取り組みについては、その都度下記のニューヨーク育英学園の公式HPを通じて発信予定とのことだ。

ニューヨーク育英学園とニューヨーク日本人教育審議会、海外子女教育振興財団の今後の連携に注目してみては。

ニューヨーク育英学園公式HP：https://japaneseschool.org

ニューヨーク育英学園公式X：https://x.com/IkueiNy

ニューヨーク育英学園公式YouTube：https://www.youtube.com/@nyikueiafternj9766

(ソルトピーチ)