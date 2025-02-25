¡íÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î°¦¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥É¥ì¥¹¡É¡¡Ê¡²¬½Ð¿È¤ÎÇµÌÚºä46¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¼«¿È¤ÎÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¥¥é¥¥é¥É¥ì¥¹¤ÇºÇ¸å¤ò¾þ¤ë♡¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¡×
"À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î°¦¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥É¥ì¥¹"
¡¡Â´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò½ª¤¨¤¿¸µÇµÌÚºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Í¿ÅÄÍ´´õ=Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô½Ð¿È¡á¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÅ»¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÅ¨¤Ê¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿¤Î¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤â¤Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¥É¥ì¥¹¤È°áÁõ¤ò¸ø³«¡£Â´¶È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ä
¡¡¥¥é¥¥é¤Î¥É¥ì¥¹¤Ç¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÊÍ¿ÅÄ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¡×¤ÈÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÏÍ¿ÅÄ¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤¬Ê¡²¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¤ò±¿¤ó¤À¡£