【東京都江東区】「チームラボプラネッツ」大規模拡張でチケット購入数増加＆春限定の作品も登場！

[caption id="attachment_1301841" align="aligncenter" width="600"] チームラボ「Floating in the Falling Universe of Flowers」©チームラボ[/caption]

東京・豊洲の「チームラボプラネッツ TOKYO DMM.com(以下、チームラボプラネッツ)」は、2025年1月の大規模拡張から約1ヶ月間のチケット購入数が、前年比約130%となった(※1)ことを発表。

また、来館者の滞在時間も大幅に増加。来館者を対象に実施したアンケート調査では、「2時間以上館内に滞在した」と回答した割合は約48%増加、「3時間以上滞在した」と回答した割合は約20%増加した(※2)。

チームラボプラネッツの面積が拡張&20作品以上を公開

[caption id="attachment_1301842" align="aligncenter" width="600"] チームラボ「つかまえて集める絶滅の森」©チームラボ[/caption]

チームラボプラネッツは、アートコレクティブ・チームラボによる水に入るミュージアム。作品は、自分や他者の存在によって変化し、作品の存在は、自分の身体や他者と連続的である。そのような巨大な作品群に、他者と共に身体ごと没入し、身体で認識し、アートと一体となる。

2025年1月に面積を約1.5倍に拡張し、「運動の森」や「つかまえて集める森」、「学ぶ!未来の遊園地」などの教育的なプロジェクトからなる20作品以上を、新たに公開した。

[caption id="attachment_1301843" align="aligncenter" width="600"] チームラボ「スケッチ環世界」©チームラボ[/caption]

また、来館者が作品空間で描いた絵が、オリジナルのプロダクトになって持ち帰る「スケッチファクトリー」も新設した。

誕生と死滅を永遠に繰り返す桜が咲き渡る作品

[caption id="attachment_1301844" align="aligncenter" width="600"] チームラボ「Floating Flower Garden: 花と我と同根、庭と我と一体」©チームラボ[/caption]

この春、2つの作品空間に桜が咲き渡る。1年間の花々が刻々と変化しながら咲いては散る作品「Floating in the Falling Universe of Flowers」には、空間いっぱいに桜が咲き誇る。

また、来場者が裸足になって水の中を歩く作品「人と共に踊る鯉によって描かれる水面のドローイング- Infinity」では、水面に泳ぐ鯉が人々にぶつかると、桜となって散っていく。桜が見られるのは、3月1日(土)〜4月30日(水)の期間。

桜が咲き渡る作品「Floating in the Falling Universe of Flowers」では、1年間の花々、時間と共に刻々と変化しながら咲き渡る生命の宇宙が空間に広がっている。寝転ぶ、もしくは、座ってしばらくいると、やがて身体は浮遊し世界と一体化していく。

花は生まれ、成長し、つぼみをつけ、花を咲かせ、やがて花を散らせ、枯れて、死んでいく。つまり、花は誕生と死滅を永遠に繰り返し続ける。

無限に広がる水面を泳ぐ鯉の軌跡の作品

「人と共に踊る鯉によって描かれる水面のドローイング- Infinity」では、無限に広がる水面に鯉が泳いでいる。人々は水の中に入り歩く。

鯉は、水の中の人々の存在に影響を受け、また他の鯉の影響を受けながら泳ぐ。そして、鯉は人々にぶつかると、花となって散っていく。1年を通して、咲いていく花々は季節とともに移り変わっていく。人々の存在に影響を受けて泳ぐ鯉の軌跡によって、線が描かれていく。

2作品ともコンピュータプログラムによってリアルタイムで描かれ続けている。あらかじめ記録された映像を再生しているわけではない。

全体として以前の状態が複製されることなく、鑑賞者のふるまいの影響を受けながら、変容し続ける。今この瞬間の絵は2度と見ることができない。

今注目のチームラボプラネッツで、春を感じる作品を楽しもう。

■チームラボプラネッツ TOKYO DMM.com

住所:東京都江東区豊洲6-1-16 teamLab Planets TOKYO

開館時間:9:00〜22:00(最終入館は閉館の1時間前)入場時に30分〜90分ほど待つ場合がある。

チームラボプラネッツ公式サイト:https://www.teamlab.art/jp/e/planets

※1 チームラボプラネッツ公式ウェブサイト チケット購入者データより、調査期間:2025年1月22日(水)〜2月16日(日)及び、2024年1月24日(水)〜2月18日(日)の約1ヶ月を比較

※2 チームラボプラネッツ TOKYO DMM.comで実施したアンケート調査

調査期間:2025年1月1日〜2月18日

調査方法:来館者へのアンケート(オンラインにて実施)

有効回答数:2,525(1月1日〜1月21日:669、1月22日〜2月18日:1,856)

アンケート結果:「2時間以上館内に滞在した」と回答した来館者の割合は、拡張前の約12%から約60%に増加。「3時間以上滞在した」と回答した来館者の割合は、拡張前の約1%から約20%に増加。

(佐藤 ひより)