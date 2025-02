麒麟の川島明が、藤井隆プロデュースのオリジナルソロアルバムを5月18日にリリース。また、同作より新曲「D Breeze」が先行配信される。

本作は、2月25日18時より各CDショップにて予約開始となる。また、先行配信される新曲「D Breeze」は、藤井隆プロデュースの元、高橋啓泰、とまそん、松浦大樹の3人からなるオルタナティブバンド She Her Her Hersサウンドプロデュースで制作された、川島明の新たな一面を引き出したものとなっている。

さらに、本作のリリースを記念して、藤井隆の主宰音楽レーベル SLENDERIE RECORDによる『SLENDEIRE RECORDファミリーコンサート2025』に川島明の参加が決定。藤井隆、スペシャルゲストと共に新曲を披露する。同公演のチケットは、本日2月25日18時よりイープラスにて先行受付が開始となる。

■藤井隆 コメント

川島クンのファンの皆さまに驚いて→ドキッとして→もっと応援しよう、と思っていただけるような1枚を目指しました。先ずは「D Breeze」を聴いていただけたら嬉しいです。忙しいスケジュールの中、毎回事前にちゃんと聴いて覚えてレコーディングスタジオに来てくれる川島クンは本当に素敵で感謝してます。5月から8月までコンサートもありますのでどこかの会場にお越しいただけたら嬉しいです。

(文=リアルサウンド編集部)