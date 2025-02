亀田誠治が実行委員長を務める音楽イベント『日比谷音楽祭2025』の第2弾出演アーティストが発表された。

同イベントは5月31日、6月1日に日比谷公園とその周辺施設で開催。今回発表されたのは、iri、小倉博和、ザ・おめでたズ、栗コーダーカルテット、柴田聡子、Hana Hope、半粼美子、PUNPEE、古舘佑太郎、Homecomings、真心ブラザーズ、民謡クルセイダーズ、リーガルリリー(unplugged)の13組となる。

なお、日比谷音楽祭は、誰もに無料で楽しんでもらうために、運営費を企業からの協賛金、クラウドファンディングや募金(寄付)による支援金、行政からの助成金によってまかなっている。今年も支援/賛同する企業や、ファンからの寄付を募集している。

<第弾出演アーティスト コメント>

■iri

今回初めて日比谷音楽祭に出演させていただきます。亀田さんをはじめとする、名だたるミュージシャンの方々と演奏させていただけるのをとても楽しみにしています。様々なジャンルの音楽をみなさんでぜひ一緒に楽しみましょう。

■ザ・おめでたズ

日本の記念日などにまつわる曲を作って勝手に祝っている 5MC1DJ ラップグループ、ザ・おめでたズです。誰でも音楽を楽しめる素晴らしいイベントに出演させていただくことになりとてもとても嬉しいです!皆さまと一緒におめでたい日にできればと思いますので、是非遊びに来てください!。

■栗コーダーカルテット

待ってました!......という気持ちです。この度はお誘いありがとうございます。このイベントにはいずれ出演できればと、ひそかに思っていたのでした。ボーダーレスで自由な心持ちの日比谷音楽祭での演奏、楽しみです!

■柴田聡子

「日比谷音楽祭2025」に出演させていただきます柴田聡子です。今回はこのような機会をいただきほんとうにありがとうございます!うれしいです。たのしい二日間のひとときに自分も張り切って演奏したいと思います。ぜひお越しください!どうぞよろしくお願いいたします!

■Hana Hope

初の日比谷音楽祭とても楽しみです☆3/19に出る、できたてホヤホヤのアルバムの新曲も歌うのが待ちきれないです!私の思う「自由さ」を、自然と音楽に囲まれながら表現したいと思います。一緒に素敵な日にしたいです!See you all there 🙂

■半粼美子

深緑のころ、日比谷音楽祭の季節がやって来た!と心躍るほどに、風物詩となっている愛しきイベント。各ステージの循環する音楽とエネルギーを浴びながら、今年もステージの一端を担える喜びをひしひしと感じています。 実行委員長の亀田誠治さんをはじめとするチームスタッフの方々の真心と、アーティストの皆様との共鳴、ステージやブース、食や学び。 あの特別な2日間を、皆様と日比谷で分かち合いたいです!

■古舘佑太郎

日比谷音楽祭のステージで今の自分がどんな歌を歌うのか、とても気になります。企画書を読ませてもらった時、とても自由な表現で溢れているイベントだな、と感じました。まだ何も決めてないからこそ、可能性は無限大でワクワクが止まらない!

■Homecomings

音楽を好きになるきっかけになった作品を作った亀田さんにこうやってお声がけいただき、本当に嬉しいです。去年亀田さんと一緒に作った「slowboat」という楽曲はHomecomingsというバンドにとっても、僕自身にとってもご褒美のような、温かい宝物ような存在です。心を込めて演奏することで少しでも亀田さんにお返しができればうれしいです。そしてなにより、みなさんと同じように僕たちもこの素敵なお祭りを端から端まで楽しみたいと思います。せっかくのお祭りなので、当日はいつもとちょっとだけ違うHomecomingsを見せられたらと思っていて、毎日のふとした瞬間にそんなちょっと先の未来の音楽を想像しながらとてもワクワクしています。(福富優樹)

■真心ブラザーズ

「やおん」は中学生のころから、ときどき、行ってました!大好きだし、思い出深いです。なので、楽しみです!初参加です!(YO-KING)

■民謡クルセイダーズ

またも嬉しや、日比谷音楽祭で演奏させていただきます。初夏の良き日。空の青、木々の緑、爽やかな風!そして、素敵な音楽と皆様の笑顔!心温い幸せな時間、ご一緒に楽しみましょう。唄わんかな、踊らんかな~!(Vocal フレディ塚本)

そこかしこから聴こえてくる音楽を誰もが自由に楽しんでいる様子に、夏祭りのワクワク感にも似た、海外のフェスに訪れた時の様な、不思議な感覚を味わうことができる、そんな唯一無二のフェス「日比谷音楽祭」 街ぐるみで作り上げるフリーフェスはまさに最新版“盆踊り”我々民謡クルセイダーズもはっちゃけて参ります!東京のど真ん中で皆さまとYOIYOIできることを楽しみにしております!(Guitar 田中克海)

■実行委員長 亀田誠治 コメント

みなさん「日比谷音楽祭 2025」出演アーティスト第二弾発表、そしてご協賛企業の皆様も追加発表しました!今回も、日比谷音楽祭らしい、多様で豪華なラインナップが自慢です。バンドサウンドから HIP HOP、インストゥルメンタルまで。ジャンルを超えて世代を超えて、アーティストが鳴らす音楽が初夏の青空に響きます。今、僕はアーティストのみなさんとどんなステージにしようかと毎日のように会話を重ねています。ここでしか聞けないスペシャルなやコラボやアレンジが満載です。どうぞお楽しみに!さらに、日比谷音楽祭 2025はまだまだたくさんのことを計画中です!続報を楽しみにしてお待ちください!

日比谷音楽祭実行委員長 亀田誠治

(文=リアルサウンド編集部)