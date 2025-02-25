東京、神奈川、千葉、埼玉、福島などで最大震度2 静岡でも揺れ 茨城県南部を震源 マグニチュード4.0の地震 津波の心配なし【地震情報】
2月25日午後9時50分ごろ、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ100km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。【各地の震度詳細】
■震度2□福島県 玉川村
□茨城県
□栃木県宇都宮市 足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 小山市 真岡市 下野市 壬生町
□群馬県伊勢崎市 館林市 板倉町 千代田町 大泉町 邑楽町
□埼玉県春日部市
□千葉県野田市
□東京都小平市
□神奈川県横浜神奈川区
■震度1
□福島県白河市 須賀川市 田村市 鏡石町 泉崎村 棚倉町 矢祭町 石川町 浅川町 小野町 いわき市 楢葉町 川内村 大熊町 浪江町
□茨城県水戸市 常陸太田市 高萩市 北茨城市 常陸大宮市 那珂市 小美玉市 茨城町 城里町 東海村 大子町 茨城古河市 結城市 龍ケ崎市 下妻市 常総市 牛久市 つくば市 茨城鹿嶋市 潮来市 稲敷市 かすみがうら市 行方市 鉾田市 美浦村 阿見町 八千代町 五霞町 境町
□栃木県栃木さくら市 益子町 茂木町 芳賀町 野木町 高根沢町 栃木那珂川町 日光市 大田原市 那須塩原市
□群馬県前橋市 桐生市 太田市 渋川市 みどり市 吉岡町 神流町 群馬明和町 沼田市
□埼玉県さいたま西区 さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま見沼区 さいたま桜区 さいたま浦和区 さいたま南区 さいたま緑区 川口市 狭山市 上尾市 草加市 越谷市 蕨市 戸田市 朝霞市 和光市 新座市 桶川市 北本市 八潮市 三郷市 蓮田市 幸手市 吉川市 白岡市 伊奈町 埼玉三芳町 越生町 川島町 宮代町 熊谷市 行田市 加須市 本庄市 東松山市 羽生市 鴻巣市 深谷市 久喜市 滑川町 嵐山町 吉見町 埼玉美里町 秩父市 長瀞町
□千葉県千葉花見川区 市川市 松戸市 成田市 習志野市 柏市 八千代市 我孫子市 鎌ケ谷市 浦安市 印西市 白井市 栄町 東金市 香取市
□東京都八王子市 武蔵野市 東京府中市 調布市 町田市 小金井市 日野市 国分寺市 東大和市 多摩市 西東京市 東京千代田区 東京中央区 東京港区 東京新宿区 東京文京区 東京江東区 東京品川区 東京大田区 東京世田谷区 東京渋谷区 東京中野区 東京杉並区 東京豊島区 東京北区 東京荒川区 東京板橋区 東京練馬区 東京足立区 東京葛飾区 東京江戸川区 青梅市
□神奈川県横浜鶴見区 横浜保土ケ谷区 横浜金沢区 横浜港北区 横浜戸塚区 横浜港南区 横浜旭区 横浜緑区 横浜瀬谷区 横須賀市 平塚市 茅ヶ崎市 三浦市 大和市 相模原緑区 厚木市 箱根町 湯河原町 清川村
□山梨県南アルプス市 大月市 上野原市 富士河口湖町
□静岡県伊豆市 東伊豆町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。新たな情報が発表され次第、情報を更新します。