結成25周年を迎えているROTTENGRAFFTYが、ニューアルバム『わびさび』の全貌を公開した。DISC2「さび」には、既発曲のリアレンジに、ロットンとそれぞれ縁のあるフィーチャリングアーティストを迎えて制作された豪華コラボ楽曲が収録。バンドの最初期の楽曲「切り札」には言わずとも知れた盟友10-FEETからTAKUMAが参加。そして2001年にリリースした「暴イズDE∀D」には、自身の想い入れも強い曲と語るUVERworldからTAKUYA∞が参加。ライブでも人気のある「夕映え雨アガレ」には野性爆弾くっきー!が参加し、強烈な個性を放った楽曲となっている。2003年にリリースの「ASIAN MARKET POW」には、大森靖子がフィーチャリング。エネルギーがぶつかり合う異色コラボとなっている。そして、「DESTROCKER’S REVOLUTION!!!!!」には同郷のANARCHYが参加し、スリリングな展開とメッセージ性溢れる楽曲に仕上がった。さらにROTTENGRAFFTYによるTRACY「TEENAGE」のカヴァーを加えた、25年というキャリアを経て、彼らでしかなし得ない豪華アーティストがラインアップされた全6曲を収録している。

リリース情報

『わびさび』



完全生産限定盤 完全生産限定盤



通常盤 通常盤

発売日:2025年3月19日(水)

https://www.jvcmusic.co.jp/rottengraffty/Linkall/VICL-66038.html

完全生産限定盤 A(2CD+Blu-ray)VIZL-2410 / ¥7,150(税込)/ \6,500(税抜)

完全生産限定盤 B(2CD+DVD) VIZL-2411 / ¥6,600(税込)/ \6,000(税抜)

通常盤(2CD) VICL-66038〜66039 / ¥4,400(税込)/ \4,000(税抜)

<CD 収録内容>

DISC1:「わび」

1. 六-Attack-奏

2. 暁アイデンティティ (New Mix)

3. ・・・・・マニュアル07

4. 夢幻獄

5. Blown in the Reborn

6. 響都グラフティー

7. Activism

全7曲収録



DISC2:さび

1. 切り札 (feat. TAKUMA / 10-FEET)

2. 暴イズDE∀D (feat. TAKUYA∞ / UVERworld)

3. 夕映え雨アガレ (feat. くっきー! / 野性爆弾)

4. ASIAN MARKET POW (feat. 大森靖子)

5. DESTROCKER’S REVOLUTION!!!!! (feat. ANARCHY)

6. TEENAGE

全6曲収録



<Blu-ray/DVD映像収録内容>

金色グラフティー

暁アイデンティティ

悪巧み 〜Merry Christmas Mr.Lawrence

零戦SOUNDSYSTEM

秋桜

nothing to be afraid of -怖れるものは何もない-

リリース情報

『ROTTENGRAFFTY 25th Anniversary 響都グラフティー』

発売日:2025年3月19日(水)

https://www.jvcmusic.co.jp/rottengraffty/Linkall/VIZL-2412.html

Blu-ray 完全生産限定盤(2Blu-ray+2CD+PHOTOBOOK)VIZL-2412 / ¥9,680(税込) / \8,800(税抜)

DVD 完全生産限定盤(2DVD+2CD+PHOTOBOOK) VIZL-2413 / ¥8,580(税込) / \7,800(税抜)

Blu-ray 通常盤 VIXL-473 / ¥4,400(税込) / \4,000(税抜)

DVD 通常盤 VIBL-1164 / ¥3,850(税込) / \3,500(税抜)



<Blu-ray/DVD収録内容>

OPENING / ハレルヤ / SPECTACLE / ⼣映え⾬アガレ / かくれんぼ / 世界の終わり / ⼀撃 / TIME IS OVER / ASIAN MARKET POW / PLAYBACK / SHRED / STAY REAL / 銀⾊スターリー / 響く都 / ハロー、ハロー / Blown in the Reborn / 永遠と影 / D.A.N.C.E. / THIS WORLD / 響都グラフティー / e for 20 / 零戦SOUNDSYSTEM / ⾦⾊グラフティー / 秋桜 / 暁アイデンティティ / マンダーラ / Familiarize / 切り札



<Blu-ray/DVD完全生産限定盤付属内容>

・25周年ドキュメンタリー映像「ROTTENGRAFFTY 25th Anniversary Documentary」を収録したディスク(Blu-ray/DVD)

・「ROTTENGRAFFTY 25th Anniversary 響都グラフティー」LIVE CD2枚組

・全32Pフォトブック付属



【数量限定 25 周年ゴールドボックスセット情報】 ※610 倶楽部 / VICTOR ONLINE STOREにて販売

https://610club.rotten-g.com/

発売日:2025年3月19日(水)

タイトル:「ROTTENGRAFFTY 25th Anniversary Special Box」

【数量限定生産ゴールドボックス Blu-ray セット】 NZS-992 / 価格¥33,000(税込)¥30,000(税別)

<スペシャルボックスセット内容[Blu-ray]>

・「わびさび」完全生産限定盤A(2CD+Blu-ray)

・「ROTTENGRAFFTY 25th Anniversary 響都グラフティー」 Blu-ray 完全生産限定盤(2Blu-ray+2CD+PHOTOBOOK)

・オリジナルデザインTシャツ

・メンバーアクリルスタンド6体セット

・オリジナルステッカー

※特製配送BOXに収納いたします。

※Tシャツはフリーサイズになります(Lサイズ相当)



【数量限定生産ゴールドボックスDVDセット】 NZS-993 / 価格¥31,350(税込)¥28,500(税別)

<スペシャルボックスセット内容[DVD]>

・「わびさび」完全生産限定盤B(2CD+DVD)

・「ROTTENGRAFFTY 25th Anniversary 響都グラフティー」DVD完全生産限定盤(2DVD+2CD+PHOTOBOOK)

・オリジナルデザインTシャツ

・メンバーアクリルスタンド6体セット

・オリジナルステッカー

※特製配送BOXに収納いたします。

※Tシャツはフリーサイズになります(Lサイズ相当)

ライブ・イベント情報

<Blown in the Reborn TOUR 2025>

2月13日(木)仙台Rensa OPEN/START 18:15/19:00 w/ハルカミライ

2月15日(土)PENNY LANE24 OPEN/START 17:15/18:00 ※ONEMAN

2月18日(火)Spotify O-EAST OPEN/START 18:00/19:00 w/Dragon Ash

2月20日(木)名古屋ダイアモンドホール OPEN/START18:00/19:00 w/ANARCHY

2月27日(木)なんばHatch OPEN/START18:00/19:00 w/ Fear, and Loathing in Las Vegas

3月1日(土)福岡DRUM LOGOS OPEN/START17:15/18:00 ※ONEMAN



【料金】

前売り1Fスタンディング\5,160(税別)

2F指定席(大阪のみ)\5,610(税別)

※小学生以上有料/未就学児入場不可

(2F指定席保護者の膝上であれば可。但し席が必要な場合はチケットが必要です)

■関連リンク

◆ROTTENGRAFFTY オフィシャルサイト

◆ROTTENGRAFFTY オフィシャルTwitter

◆ROTTENGRAFFTY オフィシャルInstagram

◆ROTTENGRAFFTY レーベルサイト

すでに内容が発表されているDISC1「わび」には、テレビ朝日系『ワールドプロレスリング』2024年6月・7月度ファイティングミュージック「暁アイデンティティ」はNew Mixで収録、ライブでも幾度となく披露されておりリリースを待ち望む声が多く、ツアータイトルにもなっている「Blown in the Reborn」、そして自身最大規模のワンマン公演の冠タイトルにもなった「響都グラフティー」含む、今のROTTENGRAFFTYを色鮮やかに表現した全7曲が収録されている。その「わび」「さび」をフラッシュで少しずつ聴けるアルバム先行ティザーも公開。ROTTENGRAFFTYのX等で確認できるので、ぜひSNSまわりをチェックしてほしい。そして、アルバムの完全生産限定盤に収録されるBlu-ray/DVD映像収録の内容詳細も公開。「響都超特急2024」より、印象深い6曲が収録されることが決定。dustboxとコラボした「nothing to be afraid of -怖れるものは何もない-」も収録。25周年を迎えたROTTENGRAFFTYの今までの軌跡を凝縮したワンマンライブの映像作品は必見だ。これからもファンと共に更に進み続けていく未来を想像させる待望のフルアルバムと共に、是非リリースを心待ちにしてほしい。