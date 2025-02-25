ＮＹ市場 この後のイベント
22:00
シュナーベルECB理事、英中銀主催「中央銀行のバランスシートの未来」講演
23:00
米住宅価格指数（12月）
予想 N/A 前回 0.3%（前月比)
米住宅価格指数（2024年 第4四半期）
予想 N/A 前回 0.7%（前期比)
米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（12月）
予想 N/A 前回 4.33%（前年比)
ピル英中銀チーフエコノミスト、英中銀主催「中央銀行のバランスシートの未来」閉会挨拶
26日
0:00
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（2月）
予想 103.5 前回 104.1
米リッチモンド連銀製造業指数（2月）
予想 N/A 前回 -4.0
1:45
バーFRB副議長、イベント講演（質疑応答あり）
3:00
バーキン・リッチモンド連銀総裁、イベント「インフレ：過去と現在」講演（質疑応答あり）
米5年債入札（700億ドル）
※予定は変更されることがあります。
シュナーベルECB理事、英中銀主催「中央銀行のバランスシートの未来」講演
23:00
米住宅価格指数（12月）
予想 N/A 前回 0.3%（前月比)
米住宅価格指数（2024年 第4四半期）
予想 N/A 前回 0.7%（前期比)
米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（12月）
予想 N/A 前回 4.33%（前年比)
ピル英中銀チーフエコノミスト、英中銀主催「中央銀行のバランスシートの未来」閉会挨拶
26日
0:00
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（2月）
予想 103.5 前回 104.1
米リッチモンド連銀製造業指数（2月）
予想 N/A 前回 -4.0
1:45
バーFRB副議長、イベント講演（質疑応答あり）
3:00
バーキン・リッチモンド連銀総裁、イベント「インフレ：過去と現在」講演（質疑応答あり）
米5年債入札（700億ドル）
※予定は変更されることがあります。