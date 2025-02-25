ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

22:00

シュナーベルECB理事、英中銀主催「中央銀行のバランスシートの未来」講演



23:00

米住宅価格指数（12月）

予想 N/A 前回 0.3%（前月比)



米住宅価格指数（2024年 第4四半期）

予想 N/A 前回 0.7%（前期比)



米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（12月）

予想 N/A 前回 4.33%（前年比)



ピル英中銀チーフエコノミスト、英中銀主催「中央銀行のバランスシートの未来」閉会挨拶



26日

0:00

米コンファレンスボード消費者信頼感指数（2月）

予想 103.5 前回 104.1



米リッチモンド連銀製造業指数（2月）

予想 N/A 前回 -4.0



1:45

バーFRB副議長、イベント講演（質疑応答あり）



3:00

バーキン・リッチモンド連銀総裁、イベント「インフレ：過去と現在」講演（質疑応答あり）

米5年債入札（700億ドル）





※予定は変更されることがあります。

外部サイト