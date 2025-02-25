22:00　
シュナーベルECB理事、英中銀主催「中央銀行のバランスシートの未来」講演

23:00　
米住宅価格指数（12月）
予想　N/A　前回　0.3%（前月比)

米住宅価格指数（2024年 第4四半期）
予想　N/A　前回　0.7%（前期比)

米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（12月）
予想　N/A　前回　4.33%（前年比)

ピル英中銀チーフエコノミスト、英中銀主催「中央銀行のバランスシートの未来」閉会挨拶

26日
0:00
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（2月）
予想　103.5　前回　104.1

米リッチモンド連銀製造業指数（2月）
予想　N/A　前回　-4.0

1:45　
バーFRB副議長、イベント講演（質疑応答あり）

3:00　
バーキン・リッチモンド連銀総裁、イベント「インフレ：過去と現在」講演（質疑応答あり）
米5年債入札（700億ドル）


※予定は変更されることがあります。