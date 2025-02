KEIJUが、初のライブ・アルバム『VEILED -Live at Tokyo Garden Theater-』を2月26日(水)にデジタルリリースすることを発表した。本作は、2024年に全国12都市17会場を熱狂させた全国ツアー”VEILED TOUR”のファイナル公演となった東京ガーデンシアターでのライブ音源が収録された作品。ライブは前半のバンドセットと後半のDJセットの二部構成で展開され、本作にはSeki Yu (Dr. / King Gnu)、Kazuki Isogai (Gt. / SANABAGUN.)、MELRAW (Sax)、井上惇志 (Piano)ら豪華サポートメンバーを迎えたバンドセットでパフォーマンスした楽曲計12曲が収録される。

この日のライブで初披露された未発表曲『Daydreamin feat. Gottz & 7』も正規音源リリースに先駆け、ライブ音源として初収録。さらに今作はApple Musicでは、ドルビーアトモスによる空間オーディオに対応。iPhoneとAirPods ProやAirPods Maxとの組み合わせで、ライブ会場にいるかのような立体的なサウンド体験を自宅でも電車の中でも楽しむことが可能となっている。また、東京ガーデンシアターでのライブ映像を完全収録したBlu-ray『VEILED TOUR FINAL -LIVE at TOKYO GARDEN THEATER-』が数量限定で再販されることも決定。2月26日(水)の20時より先着順でオンライン販売される。<リリース情報>KEIJU『VEILED -LIVE at TOKYO GARDEN THEATERr-』2025年2月26日(水)リリース=収録曲=1. Intro2. Sonatina3. Daydreamin feat. GOTTZ &7 (初収録)4. Civility & Integrity5. Get Paid6. Blonde7. T.A.T.O.8. Money Baby feat. AWICH9. Nowhere10. Tears11. Falling12. Wind Rise feat. JJJKEIJUBlu-ray 『VEILED TOUR FINAL -Live at Tokyo Garden Theater-』限定追加販売決定販売価格:9900円(税込) CCEBD-001KEIJU オフィシャル・オンラインスト限定販売2月26日(水)20時より限定数のみ先着順で販売https://cashcade.base.shop/items/94122607=収録内容=1. Sonatine2. Daydreamin' feat. 7 & Gottz3. Civility and Integrity4. Get Paid5. Blonde6. T.A.T.O.7. Money Baby feat. Awich8. Nowhere9. In My Eyez10. Family & Loyalty11. Pilot12. Not 4 Me13. Play Fast14. I Get Lonely15. Let Me Know16. Hold You Down feat. MUD17. KANDYTOWN / Prove feat. Gottz, KEIJU & MUD18. KANDYTOWN / PROGRESS feat. Gottz, MUD, KEIJU & Dony Joint19. KANDYTOWN / You Came Back feat. KEIJU, IO, Holly Q & Gottz20. Tears feat. MELRAW21. Falling22. Wind Rise feat. JJJ23. Live Now feat. B.D.24. 清水翔太 / Drippin feat. IO & KEIJU25. Remy Up feat. IO26. Mama's Boy feat. LEX & 727. backseat feat. Kvi Baba & tofubeats28. Kvi Baba / Too Bad Day But… (Remix) feat. AKLO & KEIJU29. Kvi Baba / Luv Myself feat. AKLO & KEIJU30. tofubeats / LONELY NIGHTS<ライブ情報>「N.I.T.O. TOUR」2025年6月10日(火)大阪 大阪城ホール2025年6月25日(水)神奈川 横浜アリーナ【チケット代金】指定席 12000円(税込)Instagram https://www.instagram.com/keiju__official/TikTok https://www.tiktok.com/@keiju__officialX | Twitter https://x.com/keiju_official?lang=jaYouTube https://www.youtube.com/channel/UCFQRhf7f3gGXp0Tr1Z3wf-Q