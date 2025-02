約2,200種類のカプセルトイ！＃C-pla　アドホック新宿店

東京都新宿区にカプセルトイ専門店「#C-pla」の新店「アドホック新宿店」を2025年2月22日にオープンしました。

#C-pla アドホック新宿店

同店舗のオープンをもって、グループ店舗は記念すべき200店舗目となります。

第1号店舗「#C-pla 4丁目プラザ店」オープンは2018年12月。

6年2か月での200店舗到達となりました。

また、今回はプレオープンとなり、一部区画は後日さらにグレードアップした上で2025年3月7日にグランドオープンとなります。

■「アドホック新宿店」について

店舗の内装は、[creative]をテーマに、人の脳内に入り込んだようなイメージ(シナプスなど細胞・創造的なオブジェクト)と#C-plaのモチーフである「宇宙」の要素が合わさったデザインとしています。

店内には約2,200種類のカプセルトイを用意。

購入した商品を好きな背景で撮影可能な専用フォトブース「C-pit(シーピット)」、空カプセルを投入するとゲームができる「遊べるゴミ箱」など、様々な形で楽しめる仕掛けが盛り沢山です。

さらに、アドホック新宿店2階には先日1号店がオープンした、カプセルトイ専門店が作る推し活ショップ「Oshi-pla(オシプラ)」がオープン予定です。

カプセルトイに使用できる推し活グッズをはじめ、各種人気IPの商品もお取り扱い予定です。

【店舗概要】

店舗名 :#C-pla アドホック新宿店

所在地 :〒160-0022 東京都新宿区新宿3-15-11 アドホック新宿1F・2F

アクセス:新宿3丁目駅から徒歩3分 新宿駅から徒歩5分

営業時間:10:00〜23:00

