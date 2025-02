2025年3月に日本公演決定！チョン・スンウォン

「ファントムシンガー4」出身のチョン・スンウォンが、2025年3月に日本公演をします。

チョン・スンウォン

チョン・スンウォンは日本の「KR TRAIN FOR OSAKA, BALLAD LINE VOL.4」(コリアトレインフォー大阪、バラードラインボリュームフォー)に浮上する新鋭として招待され、公演は2025年3月29日〜30日に、PLUSWIN HALL OSAKAで開かれます。

2025年2月17日午後8時に、現地チケット前売りサイトの楽天チケットを通じてチケットの販売を開始しました。

「KR TRAIN FOR OSAKA, BALLAD LINE VOL.4」は「TRAIN」シリーズの一環で、色々な都市を巡回し、それぞれのステージが該当都市の感情と雰囲気を反映する特別なテーマを持っています。

チョン・スンウォンは大阪公演を通じて豊かな声量とテクニックでファンの心をつかむ予定です。

チョン・スンウォンは2023年 JTBC「ファントムシンガー4」の優勝者で、放映当時の暖かいビジュアルと優れた実力で「イケメンテナー」、「ほほ笑みテナー」という修飾語を得た経緯があります。

チョン・スンウォンは「KR TRAIN FOR OSAKA,BALLAD LINE VOL.4」を通じて日本を訪れるだけに、高クオリティのステージで列島を熱くする予定です。

■公演情報

公演名:KR TRAIN FOR OSAKA, BALLAD LINE VOL.4

日時 :3月29日(土)14:00/19:00

3月30日(日)14:00/19:00

会場 :PLUSWIN HALL OSAKA

【チケット】楽天チケットにて

発売日 : 2025年2月17日午後8時

