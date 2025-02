¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ ¤Ê¤ê¤­¤ê¼Ì¿¿´Û¤â¡ªMOMO¥Æ¥é¥¹¡ÖMOMO¤âÅí¤ÎÀá¶ç¡×

『MOMOテラス(モモテラス)』は、「MOMOも桃の節句」と題して「おひなさま なりきり写真館」や「ひなまつりのワークショップ」などが楽しめるイベントを2/21〜3/2の10日間開催します。

さらに、4月に開催の10周年特別企画では、9〜10歳のお子さまを中心にお招きし「ハーフ成人式〜みんなのつどい〜」と題した記念イベントを開催します。

10周年の節目を感謝の思いと共に、お子さまたちの成長をお祝いするイベントで、そのご家族だけでなく、先生や友人、知人、地元の皆さまとのつながりを深め、ともに特別な思い出を紡ぐ機会になることを願い、参加者を募ります。

募集期間は、3/16まで。

同期間にて「みんなの思い出写真コンテスト」の募集も行います。

また、これまでも『MOMOテラス』では、“も、もっと!たのしも!”をコンセプトに「MOMOまみれフェス(※1)」など、様々なイベントを行ってまいりました。

地元の学校や団体によるイベントや発表(音楽・スポーツ・催事等)へも積極的に場を提供しています。

学生のみなさまには課外活動や社会活動での実践を学べる場としてご活用いただき、その場にご参加の方々の楽しみにもつながる取組みとして「質の高い教育をみんなに」(SDGs4)や「住み続けられるまちづくりを」(SDGs11)へ貢献し、地域の社会的価値をさらに創出します。

<「MOMOも桃の節句」概要>

■ [3/2]おひなさま なりきり写真館<参加無料>〜MOMOテラス LINE公式アカウント友だち限定〜

実際に「ひな壇」の台座に座ることが可能な「リアルひな壇」が登場し、ひな人形になりきって記念撮影ができる「おひなさま なりきり写真館」。

参加のお子さまをプロのカメラマンが撮影し、写真をその場でプレゼントします。

※おひなさまの位置に座って撮影をします。

※簡易の着物(おひなさま用)を用意していますが、お客さま自身の服装でも撮影できます。

[撮影時間] (1)11:00〜 (2)12:00〜 (3)13:00〜 (4)15:00〜 (5)16:00〜

※各回開始の30分前より整理券を配布します。

[写真のお渡し時間](1)12:00〜 (2)13:00〜 (3)14:00〜 (4)16:00〜 (5)17:00〜

[場所] 1F アトリウム

[定員] 各回先着10名様 ※小学生以下限定。

予定数に達し次第終了

MOMOテラス_おひなさまなりきり写真館_会場イメージ

2/21〜2/28には「ひなまつりフォトスポット」も登場!

お内裏様とお雛様の「顔はめ」パネルにて、お手持ちのカメラで自由に撮影が楽しめます。

■ [3/2]お点前体験<参加無料>〜MOMO テラス LINE 公式アカウント友だち限定〜

茶道を体験し、自分で点てたお抹茶を楽しめます。

[時間](1)11:00〜 (2)11:30〜 (3)12:00〜 (4)13:00〜 (5)13:30〜

(6)14:00〜 (7)14:30〜 (8)15:00〜

[場所]1F アトリウム

[定員]各回先着5名様 ※予定数に達し次第終了

協力:JEUGIAカルチャーセンター茶道教室

MOMOテラス_MOMOも桃の節句_茶道イメージ

■ [3/2]京都橘大学 箏曲(そうきょく)部による 箏曲演奏<参加無料>

お箏と三味線の演奏をお届けします。

[時間]13:00〜

[場所]1F アトリウム

協力:京都橘大学 箏曲部

MOMOテラス_MOMOも桃の節句_京都橘大学_箏曲部

■ [3/2]ひなまつりワークショップ「てがた・あしがたすたんぷ」

〜アカチャンホンポ アプリ会員限定〜<参加無料>

[時間](1)11:00〜 (2)11:30〜

[定員]各回8名様 0〜2歳のお子さま限定 ※事前予約の定員に達し次第終了

協力:アカチャンホンポ

アカチャンホンポMOMOテラス店_ひなまつり_てがた・あしがたすたんぷ

■ [3/2]ひなまつりワークショップ「折り紙や紙コップでひな人形作り」

〜アカチャンホンポ アプリ会員限定〜<参加無料>

[時間](1)14:00〜 (2)14:20〜 (3)14:40〜

[定員]各回3名様 3歳〜未就学児のお子さま限定 ※事前予約の定員に達し次第終了

協力:アカチャンホンポ

アカチャンホンポMOMOテラス店_ひなまつり_ひな人形つくり

■ 合計200個の先着限定!「MOMOイロプレゼント」は『京菓子匠 萬屋琳窕』のどら焼き(2個入り)

[日時]3/2(日) 10:00〜 先着200名様限定 ※予定数に達し次第終了

[場所]1F アトリウム

[条件]MOMOテラス各当日のお買上げ対象レシート合計2,000円以上(税込・合算可)

MOMOテラス LINE公式アカウント友だち限定

※レシート対象外:フレンドマート・デジタルレシート・催事店舗レシート

※お一人様1セット限り

MOMOテラス_MOMOイロプレゼント_『京菓子匠 萬屋琳窕』のどら焼き

■ も、もっと!たのしも!「MOMOも桃の節句」詳細

『MOMOテラス』WEBマガジン「モモっと」でイベント情報や各店の紹介も行っています。

■ MOMOテラス10周年ありがとう(桃)・おめでとう(10)でつながる日!

「ハーフ成人式〜みんなのつどい〜」参加者募集

MOMOテラス_ハーフ成人式〜みんなのつどい〜

[募集期間]2/21(金)〜3/16(日)

[応募方法]専用応募フォーム( https://form.run/@momo-halfseijinshiki2025-oubo )

[対象] 9〜10歳のお子さま(2015年〜2016年生まれ)・その保護者さま

ハーフ成人式(9歳〜10歳のお子さま)にご参加のお子さま本人だけでなく、ご家族、先生、地域の方などの保護者となる方とご一緒に。

<「ハーフ成人式〜みんなのつどい〜」開催内容(予定)>

[開催日]4/27(日)

[場所] 1F アトリウム

*手紙を贈るステージ

日頃の感謝や伝えたい気持ちを込めて書いた手紙を贈ります。

- お子さま本人から、誰かへのありがとう!

- 誰かからお子さまへ、ありがとう!おめでとう!

いずれの内容でも参加できます。

*気持ちを伝える大声大会

大きな声で「ありがとう!orおめでとう!◯◯」と叫んで「想い」を届けます。

将来叶えたいことなど自分の願いや気持ちを伝えてもOK!デシベルチェックで声の大きさも楽しみます。

■ハーフ成人式 参加者イメージ

※画像は、あくまでもイメージです。

ステージでは参加者から実際のナマの声を発表いただきます。

MOMOテラス_10周年記念「ハーフ成人式」参加者イメージイラスト

イベント詳細ページ: https://momotto.jp/post-3491/

■ MOMOテラス10周年記念「みんなの思い出写真コンテスト」“10年間の思い出”大募集!

MOMOテラス_みんなの思い出写真コンテスト

[応募期間]2/21(金)〜3/16(日)

[応募方法]専用応募フォーム( https://form.run/@momo-syashincontest2025-oubo )

[展示期間]4/25(金)〜

[場所] 館内各所(予定)

*「10年間の思い出」募集

MOMOテラスや地元で過ごした「10年間の思い出」をテーマに、ご応募いただいた写真はMOMOテラス館内で展示。

期間中、お客さまに投票いただくコンテストとなります。

見事1位になった応募者の方には豪華景品をプレゼントします。

<ご応募の例>

1. 地元での思い出

家族や友だちと過ごしたお気に入りの公園や風景や、地元のお祭りやイベントの写真

2. 地元の自慢ポイント

「地元のこの風景が好き」など、地元の自慢したいスポットや、地元で大切にしている伝統や文化の写真

3. 10年前〜2025年、今の私たち

10年前と同じポーズで撮った今の写真や、タイムスリップ10年前の思い出写真

イベント詳細ページ: https://momotto.jp/post-3489/

<企画主催>

住商アーバン開発株式会社『MOMOテラス』施設概要

『MOMO テラス』は約120店舗が集まる伏見桃山の大型ショッピングモール。

館内のフードコートには無料のキッズプレイルームがあり、お子さまが遊ぶ姿を見守りながら、お食事を召し上がることができます。

所在地 :〒612-8002 京都市伏見区桃山町山ノ下32

アクセス:地下鉄東西線 六地蔵駅 3番出口より徒歩約5分

JR奈良線 六地蔵駅より徒歩約8分

京阪 宇治線 六地蔵駅より徒歩約8分

営業時間:ショップ 10:00〜20:00

レストラン 11:00〜ラストオーダー21:00(22:00営業終了)

フレンドマート / マツモトキヨシ 10:00〜21:00

※諸般の事情により、記載の営業時間・駐車場利用時間・営業内容につきましては急遽変更させていただく可能性があります。

