超希少部位である耳が楽しめる！烏鶏庵『美味キャンペーン』

烏鶏庵『美味(みみ)キャンペーン』

『烏鶏庵』は、かすていらを製造する際に切り落とされる超希少部位である耳を同社の通信販売限定で販売する『かすていらの超希少部位である美味(みみ)キャンペーン』を、2025年3月26日(水)まで開催。

▼かすていらの超希少部位である美味(みみ)について

同社の主力商品であるかすていらを製造する際に切り落とされる耳のことを指します。

一般的には市場に出回らない部位なので、普段は職人達しか食べることができません。

そんな職人達が絶品と評するほど美味(びみ)なことから同社独自の呼び方として美味(みみ)と呼んでいます。

▼美味(みみ)の特徴

美味(みみ)の最大の特徴としては、かすていらの中でも甘みが一番凝縮されていることです。

社内では美味に驚くほど甘みが凝縮されている為『蜜だまり』と呼ぶほどです。

この甘さは使用する砂糖によって変わります。

今回のキャンペーンでは、冬季限定の烏骨鶏かすていらチョコ美味(みみ)を用意しておりホワイトデーにもぴったりだと思います。

また、同社スタッフの中でも人気の「烏骨鶏卵デニッシュパン」や年末年始に大人気の「烏骨鶏かすていら1.5号(干支)」とのお得なセットもあります。

▼美味キャンペーン開催の経緯

かすていらの耳はこれまで廃棄されておりましたが、甘みがとても濃縮され非常に美味しいことから以前、会員様限定で販売を行いました。

その際には2ヶ月間で累計7,000個もお買い求めをいただき、美味ファンができる程でした。

その味をより多くのお客様にもお楽しみいただきたいという思いから、通信販売限定で毎年春と夏と秋に開催しています。

▼商品の紹介(味の種類)

・プレーン味

・チョコ味

・柚子味

▼同社通販サイトでのキャンペーン期間

・実施期間 : 2025年2月17日(月)11時〜3月26日(水)11時00分頃まで

