淡路島の恵みを五感で味わう！ホテルアナガ「Anaga The Restaurant Awaji-Setouchi」

淡路島のリゾートホテル、ホテルアナガでは、1987年より営業してきましたフランス料理「カドー・ドウ・ラ・メール」と日本料理「阿那賀」の2つのレストランを融合し、新たなレストランとして「Anaga The Restaurant Awaji-Setouchi」をオープンします。

ホテルアナガ「Anaga The Restaurant Awaji-Setouchi」

淡路島のリゾートホテル、ホテルアナガでは、1987年より営業してきましたフランス料理「カドー・ドウ・ラ・メール」と日本料理「阿那賀」の2つのレストランを融合し、新たなレストランとして「Anaga The Restaurant Awaji-Setouchi」をオープン。

全面リニューアルするレストラン「Anaga The Restaurant」は、鳴門海峡を望む開放的な空間。

高い天井と大きな窓から広がる壮大な景色とともに、淡路島の恵みを五感で味わうことができるレストランです。

料理は、淡路ビーフ、新鮮な魚介類、地元産の野菜など、瀬戸内の豊かな食材をふんだんに使用。

フレンチの技法に和のエッセンスを融合させたイノベーティブ・スタイルで、素材本来の力強い味わいを最大限に引き出します。

さらに、地元作家による美しい器と調和した「淡路島キュイジーヌ」を堪能できます。

また、瀬戸内の魚介を丸ごと豪快に調理するスペシャルコースも用意。

ここでしか味わえない特別なダイニング体験を楽しめます。

【ANAGAスタイル】〜イノベーティブな美食とともに贅沢な体験を〜

イノベーティブ

瀬戸内海と淡路島の大地が育む豊かな恵み「淡路ビーフ、魚介類、地場野菜」その力強い素材の魅力を最大限に引き出す料理は、フランス料理に和のエッセンスを融合させたイノベーティブ・スタイル。

地元の作家たちによる美しい器達と調和したホテルアナガ・オリジナルの料理を楽しめます。

ご宿泊プラン: https://tabichat.jp/engine/hotels/hotel_anaga/plans/3929

【瀬戸内キュイジーヌ】〜瀬戸内の旬魚介が織りなす美食の旅へ〜

瀬戸内キュイジーヌ

鳴門海峡から届く新鮮な魚介類を中心に、淡路島の厳選素材と調和させた特別な一皿を提供。

旬の魚介を豪快かつ繊細に調理した逸品を用意。

芳醇なブイヤベースや、季節に合わせたオリジナル料理が食卓を彩ります。

淡路島の大地と海が生み出す素材とのハーモニーを五感で楽しめます。

ご宿泊プラン: https://tabichat.jp/engine/hotels/hotel_anaga/plans/3938

【御食国を巡る和朝食】〜淡路島の豊かな恵みとともに始まる優雅な一日〜

暁光会席膳(朝食イメージ)

朝食では、朝の光が降り注ぐ絶景ダイニングから望む鳴門海峡の眺望とともに、島内の各産地から届く厳選食材を使用した「御食国を巡る和朝食」を提供します。

地元の食材を贅沢に使用した暁光会席膳は、心地よい一日の始まりを彩ります。

ご宿泊プラン: https://tabichat.jp/engine/hotels/hotel_anaga/plans/3928

ホテルアナガは滞在型リゾートホテルとして客室も充実

■ヘリテージオーシャンスイート

スイートルーム(バスルーム)

スイートルーム(リビングダイニング)

淡路島の伝統と美意識に触れ、非日常のラグジュアリーを体験する。

淡路島を訪れたことのない方にも、その魅力を五感で味わっていただける、新たなスイートルームが誕生しました。

地元の職人や作家が手がけたオブジェ、家具、左官の技、そして淡路島ならではの瓦を用いた空間が、島の文化と歴史を鮮やかに映し出します。

大鳴門橋と豊かな自然が織りなす雄大な景色。

ホテルアナガに受け継がれる独特の時間を大切にしながら、阿那賀ならではの趣を表現したこの空間は、華美ではなく、心を落ち着かせる静謐な佇まい。

まるで暮らすように、ゆったりと滞在を楽しめます。

■ジャグジースイート 110

シャグジースイート

スイートルーム(くつろぎソファー)

ジャグジーやくつろぎソファー、遊び心を豊かに。

広めのテラスにプライベートジャグジーを設けたスイートルームが誕生。

内と外の空間を豊かに繋ぐための『つなぎ間』空間が特徴的な客室です。

屋外ジャグジーに身を任せて満天の星空を楽しんだり、海風を感じながらくつろぎソファーで読書を楽しんだりとアナガでのリゾートタイムを楽しめます。

■バルコニーコーナースイート 210

スイートルーム(リビング)

スイートルーム(バスルームと寝室)

絶景を望むテラスリビングで憩う。

2階の好条件をいかしたスイートルームではバスルームが非日常を満喫できる開放的な作りになっており、バスタブ横のスライドドアを開ければ、テラス奥に広がるアナガ自慢の景色を眺めながら入浴が楽しめる他、淡路島の酒蔵:都美人の地酒を入浴剤としても用意したバルコニーコーナースイートとバリエーション豊富なスイートルームで淡路島リゾートを体験できます。

□ホテルアナガ施設概要

名称 : ホテルアナガ

所在地 : 〒656-0661 兵庫県南あわじ市阿那賀1109

TEL : 0799-39-1111

開業 : 1987年(昭和62年)7月1日 敷地面積:約25,000m2

建築規模 : 本館/地上2階、地下1階、ヴィラ延べ面積:約5,800m2

客室数 : ・本館/40室(スイートルーム10室、デラックスツイン8室、

スーペリアツイン8室、スタンダードツイン13室、

スタンダードダブル1室)

・ドギー・ヴィラ/4室 (ドギー・ヴィラ3棟)

レストラン : レストラン「Anaga」72席

ラウンジ 16席 カウンター5席 宴会場(着席80名)

その他施設 : 屋外プール、ジャグジーバス、ポンツーン、ドギー・ガーデン

テニスコート(オムニコート3面/内:ナイター1面)

宿泊料金 : 1室2名様利用 お1人様29,000円(税込)〜(1泊2食付き)

チェックイン 15:00/チェックアウト 11:00

【アクセス】

<お車で>

名神・中国・山陽・阪神高速・第2神明・各高速道路から垂水JCTへ。

神戸淡路鳴門自動車道に入り明石海峡大橋経由、淡路島南ICでお降り下さい。

※神戸からホテルまで約70分大阪からホテルまで約120分

最寄り:淡路島南ICからは約7分

<飛行機で徳島空港へ>

東京→徳島(約80分)、福岡→徳島(約70分)

徳島阿波おどり空港からホテルまで車で大鳴門橋経由約30分

アクセスMAP

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 淡路島の恵みを五感で味わう!ホテルアナガ「Anaga The Restaurant Awaji-Setouchi」 appeared first on Dtimes.