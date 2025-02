飲み込みやすさに配慮したデザート！日新化工「弾むショコラ」「とろけるショコラ」

日新化工は、製菓製パン業界でも使用される本格チョコレート粉末、「弾むショコラ」「とろけるショコラ」を、嚥下機能に配慮したデザートとしての活用を介護食市場に新提案。

日新化工「弾むショコラ」「とろけるショコラ」

日新化工は、製菓製パン業界でも使用される本格チョコレート粉末、「弾むショコラ」「とろけるショコラ」を、嚥下機能に配慮したデザートとしての活用を介護食市場に新提案。

施設・病院などに向けて、自社オンラインショップで販売を開始します。

弾むショコラ

名称 :準チョコレート

形状 :粉末

内容量 :500g/袋

保存方法 :直射日光を避け、28℃以下の涼しい場所に保存

販売場所 :自社オンラインショップ

価格 :2,106円/袋(税込)

JANコード:4958536002554

【商品特長】

●滑らかな口当たりと、上品でリッチなチョコレートの味わいを楽しめます。

●牛乳、フルーツジュース、アルコール類などを追加することで味のバリエーションを広げることができます。

●1食約50gで80kcal摂ることができます。

●農家への営農指導・所得支援、児童労働の撲滅、森林保全のもと栽培等、SDGsに配慮して栽培したカカオ原料を使用しています。

(使用されているカカオ原料の50%以上)

●売上の一部は、「Do well by doing good.」※のカカオの森を守るための植林活動や、女性の就労機会提供、カカオ農家の自立支援に役立てられています。

とろけるショコラ

名称 :準チョコレート

形状 :粉末

内容量 :500g/袋

保存方法 :直射日光を避け、28℃以下の涼しい場所に保存

販売場所 :自社オンラインショップ

価格 :2,106円/袋(税込)

JANコード:4958536002561

【商品特長】

●口の中でほどけるような新食感、マイルドなチョコレートの味を楽しめます。

●手軽においしく牛乳を食べていただける設計。

●1食約50gで80kcal摂ることができます。

