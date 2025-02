岩田剛典、花びらの舞う美麗SHOTにファンうっとり「カッコいい〜」「イケメン」

2月25日、岩田剛典(EXILE/三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)がInstagramを更新した。

【写真】NAOTO&ELLYとの仲良し談笑SHOTも公開

岩田は、自身のInstagramアカウントにて、「What is your secret ?」と、24日に配信リリースされた三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBEのデジタルシングルのタイトルに触れつつ、花びらが舞う同曲のMVのセットの中で撮影した横顔の写真や、メンバーのNAOTO、ELLYと撮影した笑顔のオフショットなどを公開。

この投稿に対して、ファンからは、「キラキラ綺麗」「岩ちゃんカッコいい〜」「イケメン」「笑顔ステキ」「3人共かわいい」「微笑ましい」「みんなで談笑してる写真すてき」「オフショットありがとう」といった声が寄せられている。

グループのパフォーマーとして活動しており、俳優として数々のドラマや映画にも出演している岩田。現在は、今回の投稿でも触れていた『What Is Your Secret?』が主題歌となっている「愛」と「嘘」が絡み合う、究極のラブサスペンスドラマ『フォレスト』(ABCテレビ・テレビ朝日系)に出演しており、幾島楓(比嘉愛未)の恋人で、クリーニング店の店主・一ノ瀬純役を演じている。