YOGEE NEW WAVESが、1stフルアルバム『PARAISO』のリマスタリングver.を3月1日に配信することを発表した。関連記事: Yogee New Waves 角舘健悟が語る、雑多な世界で見出した歌のバランス感覚 2014年9月10日にリリースした、1stアルバム『PARAISO』。今回配信される作品は、発売から10年を記念して新たにリマスタリングを施したアニバーサリー・エディションとなる。名曲「Climax Night」そして「Good bye」「Hello Ethiopia」「Summer」「Listen」など現在でもライブで定番となっている代表する楽曲たちが収録された全9曲。この現代に、都会で生まれ育った彼等だからこそ鳴らせる音色、都心とはことさら離れた土地の纏う雰囲気、空気の質感、直感で素直に歌い上げる様にはどこか懐かしく追想してしまう日本のポップミュージックの面影を感じさせる。擦れた都会性をも帯びた、現代の”ニューミュージック”の機軸になるであろう名盤となっている。

なお、YOGEE NEW WAVESは3月1日より、1年半ぶりとなる「GRAND TOUR」をスタートさせる。<リリース情報>YOGEE NEW WAVES『PARAISO』10th Anniversary Remastered Edition2025年3月1日(土)リリースhttps://yogeenewwaves.lnk.to/PARAISO2024Label:Roman Label / Bayon Production=収録曲=1. Megumi no Amen [REMASTERED 2024]2. Summer [REMASTERED 2024]3. Climax Night [REMASTERED 2024]4. Good Bye [REMASTERED 2024]5. Hello Ethiopia [REMASTERED 2024]6. Earth [REMASTERED 2024]7. Listen [REMASTERED 2024]8. Dreamin Boy [REMASTERED 2024]9. Camp [REMASTERED 2024]X|https://x.com/Yogees_bandInstagram|https://www.instagram.com/yogeenewwaves/YouTube|https://www.youtube.com/@YogeeNewWavesofficial site|https://yogeenewwaves.tokyo/