Metaは2025年1月にFacebookにおけるファクトチェックを終了しました。この結果、Facebook上に誤情報がまん延するようになったと、独立系の報道機関であるProPublicaが報じています。Facebook Boosts Viral Content as It Drops Fact-Checking - ProPublicahttps://www.propublica.org/article/facebook-meta-abandons-fact-checking-boosts-viral-content

As Meta gets rid of fact-checkers, misinformation is going viral | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/02/24/as-meta-gets-rid-of-fact-checkers-misinformation-is-going-viral/Metaが開発・運営するSNSのFacebookでは、独立機関によるファクトチェックを実施していましたが、2025年1月7日にMetaは突如このファクトチェックを終了し、X(旧Twitter)と同様のコミュニティノート形式でのコンテンツ検閲に移行すると発表しました。Metaのマーク・ザッカーバーグが「表現の自由という原点に立ち返る」宣言、ファクトチェック機能をやめてコミュニティノート形態への移行を表明 - GIGAZINE2025年1月20日にドナルド・トランプ大統領が第47代アメリカ合衆国大統領に就任した際には、就任から数時間後にユーザーがFacebook上で「アメリカ合衆国移民・関税執行局(ICE)が不法滞在者の通報に懸賞金を支払っている」という偽情報を広め始めました。その一例が以下のFacebookでの投稿。なお、本投稿は削除済みであるため、以下の投稿はインターネットアーカイブによるアーカイブです。投稿には「速報:ICEは通報フォームを通じて不法移民を告発すると、1人当たり750ドル(約11万2000円)の報酬を支払うとされています。フォームへのリンクはコメント欄にあります」と記されています。この投稿がインターネット上で拡散されたのち、ファクトチェック機関のCheck Your Factや報道機関の