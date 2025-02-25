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Facebook Boosts Viral Content as It Drops Fact-Checking - ProPublica
https://www.propublica.org/article/facebook-meta-abandons-fact-checking-boosts-viral-content
As Meta gets rid of fact-checkers, misinformation is going viral | TechCrunch
https://techcrunch.com/2025/02/24/as-meta-gets-rid-of-fact-checkers-misinformation-is-going-viral/
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