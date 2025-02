ティモシ―・シャラメが初受賞、『SHOGUN 将軍』が4部門に輝く！第31回全米映画俳優組合賞（SAGアワード）開催

アカデミー賞の前哨戦として注目を集める第31回全米映画俳優組合賞(SAGアワード)が、日本時間2月24日に開催され、『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』のティモシー・シャラメが主演男優賞に輝き、今シーズン初の主要賞獲得となった。テレビ部門では、真田広之が主演&製作総指揮を務めた『SHOGUN 将軍』が4部門を獲得した。映画部門の作品賞にあたるキャスト賞は、カトリックの総本山バチカンで、トップに君臨するローマ教皇を決める教皇選挙“コンクラーベ”の内幕を描くミステリー『教皇選挙』が獲得。主演女優賞は『サブスタンス』のデミ・ムーア。これまでゴールデン・グローブ賞などを獲得している『ブルータリスト』のエイドリアン・ブロディを抑え、29歳のティモシー・シャラメが初となる主演男優賞を受賞。『リアル・ペイン〜心の旅〜』のキーラン・カルキンと『エミリア・ペレス』のゾーイ・サルダナがそれぞれ助演賞に輝いた。

テレビ部門ドラマシリーズでは、『SHOGUN 将軍』が作品賞にあたるアンサンブル賞と、真田の男優賞、アンナ・サワイの女優賞ほか、スタント賞を獲得。コメディシリーズは『マーダーズ・イン・ビルディング』がサプライズで、アンサンブル賞とマーティン・ショートの男優賞を受賞し、製作&主演のセレーナ・ゴメスがスピーチで当惑をあらわにする場面もあった。主な候補者・候補作品:(★が受賞者)【映画部門】◆キャスト賞『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』『ANORA アノーラ』★『教皇選挙』『エミリア・ペレス』『ウィキッド ふたりの魔女』◆主演男優賞エイドリアン・ブロディ『ブルータリスト』★ティモシー・シャラメ『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』ダニエル・クレイグ『Queer(原題)』コールマン・ドミンゴ『SING SING(原題)』レイフ・ファインズ『教皇選挙』◆主演女優賞パメラ・アンダーソン『The Last Showgirl(原題)』シンシア・エリヴォ『ウィキッド ふたりの魔女』カルラ・ソフィア・ガスコン『エミリア・ペレス』マイキー・マディソン『ANORA アノーラ』★デミ・ムーア『The Substance(原題) 』◆助演男優賞ジョナサン・ベイリー『ウィキッド ふたりの魔女』ユーラ・ボリゾフ『ANORA アノーラ』★キーラン・カルキン『リアル・ペイン〜心の旅〜』エドワード・ノートン『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』ジェレミー・ストロング『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』◆助演女優賞モニカ・バルバロ『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』ジェイミー・リー・カーティス『The Last Showgirl(原題)』ダニエル・デッドワイラー『ピアノ・レッスン』アリアナ・グランデ『ウィキッド ふたりの魔女』★ゾーイ・サルダナ 『エミリア・ペレス』【テレビ部門】◆アンサンブル賞(ドラマシリーズ)『ブリジャートン家』『ジャッカルの日』『ザ・ディプロマット』★『SHOGUN 将軍』『窓際のスパイ』◆男優賞(ドラマシリーズ)浅野忠信『SHOGUN 将軍』ジェフ・ブリッジス『ザ・オールド・マン〜元CIAの葛藤』ゲイリー・オールドマン『窓際のスパイ』エディ・レッドメイン『ジャッカルの日』★真田広之『SHOGUN 将軍』◆女優賞(ドラマシリーズ)キャシー・ベイツ『Matlock(原題)』ニコラ・コクラン『ブリジャートン家』アリソン・ジャネイ 『ザ・ディプロマット』ケリー・ラッセル 『ザ・ディプロマット』★アンナ・サワイ『SHOGUN 将軍』◆アンサンブル賞(コメディシリーズ)『アボット エレメンタリー』『一流シェフのファミリーレストラン』『Hacks(原題)』★『マーダーズ・イン・ビルディング』『シュリンキング:悩めるセラピスト』◆男優賞(コメディシリーズ)アダム・ブロディ『こんなのみんなイヤ!』テッド・ダンソン『A Man on the Inside(原題)』ハリソン・フォード『シュリンキング:悩めるセラピスト』★マーティン・ショート『マーダーズ・イン・ビルディング』ジェレミー・アレン・ホワイト『一流シェフのファミリーレストラン』◆女優賞(コメディシリーズ)クリスティン・ベル『こんなのみんなイヤ!』クインタ・ブランソン『アボット エレメンタリー』ライザ・コロン・ザラス『一流シェフのファミリーレストラン』アイオウ・エディバリー『一流シェフのファミリーレストラン』★ジーン・スマート『Hacks(原題)』◆男優賞(テレビ映画&リミテッドシリーズ)ハビエル・バルデム『モンスターズ:メネンデス兄弟の物語』★コリン・ファレル『THE PENGUIN−ザ・ペンギン−』リチャード・ガッド『私のトナカイちゃん』ケヴィン・クライン『ディスクレーマー 夏の沈黙』アンドリュー・スコット『リプリー』◆女優賞(テレビ映画&リミテッドシリーズ)キャシー・ベイツ『The Great Lillian Hall(原題)』ケイト・ブランシェット『ディスクレーマー 夏の沈黙』ジョディ・フォスター『トゥルー・ディテクティブ ナイト・カントリー』リリー・グラッドストーン『アンダー・ザ・ブリッジ』★ジェシカ・ガニング『私のトナカイちゃん』クリスティン・ミリオティ『THE PENGUIN−ザ・ペンギン−』