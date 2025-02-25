¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃæÅÄ¡¢½éV¤Ë¡Ö¼«¿®¡×¡¡À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢³«ËëÁ°¤Ë¸ø¼°Îý½¬
¡¡¡Ú¥Ç¥Ö¥ì¥Ä¥§¥ó¡Ê¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡Ë¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹ÃË»Ò¤ÎÃæÅÄÍþ»Î¤¬25Æü¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¥Ç¥Ö¥ì¥Ä¥§¥ó¤Ç³«ËëÁ°Æü¤Î¸ø¼°Îý½¬¤ËÎ×¤ß¡Ö°ìÈÖÂç»ö¤Ê»î¹ç¡£¼«¿®¤Ï¤¢¤ë¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£½é½Ð¾ì¤ÎÁ°²ó¤Ï2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¼«¸ÊºÇ¹â¤Î2°Ì¤ÈÀª¤¤¤Ë¾è¤ë16ºÐ¤Î¥Û¡¼¥×¡£Îý½¬¤Ç¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤È¥µ¥ë¥³¡¼¡¢2¼ïÎà¤Î4²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤òÃåÉ¹¤·¤¿¡£³ê¤ê¤Ë¤âÀÚ¤ì¤¬¤¢¤ê¡Ö¡Ê4²óÅ¾¤òÆþ¤ì¤ë¡Ë¥Õ¥ê¡¼¤Ç¼ºÇÔ¤¹¤ëµ¤¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÍê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½é½Ð¾ì¤Î¹â¶¶À±Ì¾¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤Ï¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê3²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤òÆþÇ°¤Ë³ÎÇ§¤·¡Ö¼«Ê¬¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£