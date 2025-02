エヴァートンはイングランドの逸材の慰留に努めている。



『Diario AS』によると、エヴァートンは今夏の移籍市場で注目銘柄となっている22歳のイングランド代表DFジャラッド・ブランスウェイトの売却には6200万ポンドの移籍金を要求するつもりだという。



2021年5月からエヴァートンに在籍するブランスウェイトはその翌年の22-23シーズンはPSVにレンタル移籍。2023年6月からは再びエヴァートンに復帰しており、23-24シーズンはリーグ戦35試合に先発出場するなどクラブの主力へと成長。今季もここまでプレミアリーグ17試合に先発出場するなど22歳ながらクラブの守備の要として活躍している。





Were you impressed by Jarrad Branthwaite's 2023/24 season with @Everton? pic.twitter.com/eGOpk9zkYL