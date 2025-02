「Time flies.」の意味は？時間が飛んでいくってどういう意味！？

正解は「時が経つのが早い」でした!

「Time flies.」で時間が飛ぶように過ぎていくことを表しています。

日本語のことわざの「光陰矢のごとし」にあたりますよ。

A:「I can't believe! It's already February!」

(もう2月なんて信じられない!)

B:「Time flies by too quickly.」

(時間が経つのは早すぎるよ)