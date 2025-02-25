°ÜÀÒ¶â¤Ï100²¯±ß¤Î²ÄÇ½À¤â¡©¥æ¡¼¥Ù¤¬¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½MF³ÍÆÀ¤Ø¸ò¾Ä³«»Ï¤È¸½ÃÏÊóÆ»
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¡ØGazzetta dello Sport¡Ù»æ¤Ï£²·î24Æü¡¢¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤¬ÃæÈ×¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Î¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥È¥Ê¡¼¥ê¤Î³ÍÆÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¯¥é¥Ö´Ö¤Î¸ò¾Ä¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¡¡¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Ï¸ò¾Ä¤Ëºò²Æ¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¤«¤é°ÜÀÒ¶â5010Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó82²¯6700Ëü±ß¡Ë¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥É¥°¥é¥¹¡¦¥ë¥¤¥¹¤ò´Þ¤á¤ë¹Í¤¨¤À¤È¤¤¤¦¡£D¡¦¥ë¥¤¥¹¤Ï²ø²æ¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤¿³èÌö¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡¡¤¿¤À¡¢¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤¬Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë½Ð¾ì¸¢¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¥È¥Ê¡¼¥ê¤«¤éÅ±Âà¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ú²èÁü¡Û£¹Æ¬¿È¤ÎÄ¶Àä¥Ü¥Ç¥£¡ª ´Ú¹ñ¥Á¥¢³¦¤¬¸Ø¤ë¡È½÷¿À¡É¥¢¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤ÎÇº»¦¥·¥ç¥Ã¥È¤ò°ìµó¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡¡¥È¥Ê¡¼¥ê¤È¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Î¸½¹Ô·ÀÌóËþÎ»¤Ï28Ç¯£¶·î¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÂ¦¤ÏµÞ¤¤¤Ç¼êÊü¤¹¤Ä¤â¤ê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢°ÜÀÒ¶â¤ÏºÇÄã¤Ç¤â6000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó99²¯±ß¡Ë¤È¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡º£Ç¯£±·î¤Î°ÜÀÒ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤â¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Ï¥È¥Ê¡¼¥ê¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤¿¤¬¼Â¸½¤»¤º¡£¥È¥Ê¡¼¥ê¤ÎÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤ë¥Ù¥Ã¥Ú¡¦¥ê¥¾¤â¡¢£²·î¾å½Ü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤³¤¦ÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥»¥ê¥¨A¤ËÉüµ¢¡© º£¤ä¥µ¥ó¥É¥í¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¥ë¥À¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬»ÙÊ§¤¨¤ë¶â³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¥»¥ê¥¨A¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤È»ä¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¥È¥Ê¡¼¥ê¤Î£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥»¥ê¥¨AÉüµ¢¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¹½À®¡ü¥ï¡¼¥ë¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô