マーク・ザッカーバーグCEOによる「表現の自由という原点に立ち返る」宣言を受けて、Metaは Facebookで行っていた独立機関によるファクトチェックをやめてX(旧Twitter)が採用しているコミュニティノート形態に移行 しています。しかし、Metaが目指したXのコミュニティノートについてスペインのファクトチェックサイト・Malditaが調査を行ったところ、コミュニティノートの重要な部分を担っているのは専門家によるファクトチェックだったことが明らかになりました。Faster, trusted, and more useful: The Impact of Fact-Checkers in X's Community Notes

(PDFファイル)https://files.maldita.es/maldita/uploads/2025/02/maldita_informe_community_notes_2024.pdfFact-checkers are among the top sources for X’s Community Notes, study reveals - Poynterhttps://www.poynter.org/ifcn/2025/fact-checkers-contribute-improve-community-notes-x/Malditaは、2024年にXでつけられたコミュニティノートおよそ120万件の分析を実施。その結果、「最も引用されたソース」上位3件が、いずれもプロのファクトチェッカーだったことがわかりました。その他のソースとしてはXの他の投稿やWikipediaも含まれました。また、この調査では、ファクトチェックの国際団体である国際ファクトチェックネットワーク、およびヨーロッパファクトチェック標準ネットワークの認定団体に、ユーザーが頼っている傾向がみられるとのこと。レポートのメイン執筆者であるカルロス・エルナンデス=エチェバリア氏は、Xのオーナーであるイーロン・マスク氏が「あらゆる手段で我々の信用を台無しにしてくる」のに対して、「Xユーザーによる驚くべき信頼の証」だと表現しています。また、調査によって「クラウドソースのファクトチェックは、プロのファクトチェック組織なしには効果的なものにはなり得ない」ということ、そして並行して「プロによる、方法論に基づいた、規格化された協力が不可欠」ということが示されていると、エルナンデス=エチェバリア氏は述べています。なお、コミュニティノートのうち、ユーザーにも可視化されているものはおおよそ8.3%。検証機関へのリンクを含むものだと、15.2%が可視化されているとのこと。この状況について、ファクトチェックについて詳しいウィスコンシン大学のルーカス・グレイヴス氏は、「異なる政治的見解を持つユーザー間の合意が取れなければ公開されない」というコミュニティノートの仕様が、必要なときに正確な情報を表示するノートの力を弱めていると指摘しました。ちなみに、エルナンデス=エチェバリア氏によれば、ファクトチェッカーによるエビデンスを含むノートは、一般的なノートよりも公開までにかかる時間が90分早く、誤情報が拡散する前に表示される機会が多くなるとのことです。