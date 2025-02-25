¡Ú¤Ê¤Ç¤·¤³¡Û19ºÐ£Ä£Æ¸Å²ìÅã»Ò¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤ØÊÆ¹ñ¤Ø¥ê¥Ù¥ó¥¸Àë¸À¡Ö¼Ú¤ê¤òÊÖ¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ä£Æ¸Å²ìÅã»Ò¡Ê£±£¹¡á¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Ø¤Îà¥ê¥Ù¥ó¥¸á¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢£²£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£´Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±Âç²ñ¥·¡¼¥Ó¥ê¡¼¥Ö¥¹¥«¥Ã¥×Âè£²Àï¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Àï¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ç£´¡½£±¤Ç¾¡Íø¡££´¡½£°¤À¤Ã¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Î²÷¾¡¤Ç¡¢¥Ë¥ë¥¹¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó´ÆÆÄÂÎÀ©¤ÏÏ¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¡¢£²£¶Æü¡ÊÆ±£²£·Æü¡Ë¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤È¤ÎºÇ½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡£²£´Æü¡ÊÆ±£²£µÆü¡Ë¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼èºà¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¸Å²ì¤Ï¡¢¼«¿È¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½à¡¹·è¾¡¤ÇÊÆ¹ñ¤ËÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î»þ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¼çÆ³¸¢¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼éÈ÷¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¤³¤Î£²»î¹ç¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ÇÊÆ¹ñ¤ÈÂÐÀï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë»×¤¦¡£ÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂÎ¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ú¤ê¤òÊÖ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡£Ê£Æ£Á¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç¤«¤é¹ñÆâ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤º¡¢ºòÇ¯¤Ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥ÈÆþ¤ê¡£¸·¤·¤¤´Ä¶¤ÎÃæ¤ÇËá¤¾å¤²¤¿¼éÈ÷ÎÏ¤òÊÆ¹ñÁê¼ê¤Ë¤âÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£