LUNA SEAとその盟友であるGLAYとの対バンライブ『The Millennium Eve 2025』が2月22日に、LUNA SEAのメジャーデビュー35周年記念ツアー『ERA TO ERA』のグランドファイナルとなる『35th ANNIVERSARY TOUR ERA TO ERA -THE FINAL EPISODE-LUNATIC TOKYO 2025-黒服限定GIG-』が翌日の23日に東京ドームで開催された。

DJ KOOや倖田來未、DAIGO(BREAKERZ)、高島礼子といった著名人が会場に足を運んだことを自身のInstagramにて報告している。

『The Millennium Eve 2025』に参加したDJ KOOは、当日の様子を複数回にわたって投稿。GLAYのTAKURO、HISASHI、JIROとのショットでは、「90年代はLUNA SEAのSUGIZOとTAKUROと僕とでよく遊んでた!」と交流を明かし、LUNA SEAのJとのツーショットでは「ロン毛、グラサン、キャップコンビw!!」とコメントを添えた。またともにライブを楽しんだ大貫亜美(PUFFY)とのツーショットでは、「90年代を駆け抜けて来た仲間とLUNA SEA and GLAYの共演ステージをを見れるなんて本当ハッピーなことだなって思いました!!」と感慨に浸っていた。

25年前の1999年に行われた対バンライブも観ていたというDAIGOは、会場前でウィッシュポーズを披露。倖田と高島は2日目に参加し、倖田は“赤ずきんちゃん風”のスタイリングを披露。高島は家族ぐるみの付き合いであるLUNA SEAの真矢との記念写真を公開した。

(文=リアルサウンド編集部)