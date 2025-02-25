SCANDAL、3ヶ月連続配信リリース第三弾「Soundly」を3/1にリリース
SCANDALが、3ヶ月連続配信リリースの第三弾として「Soundly」を3月1日(土)にリリース。ミュージックビデオが3月5日(水)20:00にプレミア公開される。
「Soundly」は、叙情的な空気感のサウンドに乗せて、SCANDALが歩んできた18年の軌跡と、これから続いていくこの先の道を想起させる詞が魅力の一曲となっている。
ティザー映像はイントロのギターリフに乗せて、レールが敷かれた白ホリゾントスタジオでの演奏シーンなどが映され、10秒程度の短い映像ながら、本編への期待が高まる。
配信情報
3月5日(水)20:00プレミア公開
https://youtu.be/Tpo1g85ALYE
【夜スキャ ~『LOVE, SPARK, JOY!』リリース記念生配信】
3月9日(日)の20:00より
https://youtube.com/live/TU18efhs5_w
リリース情報
2025年3月1日(土)
配信リンク：https://scandal.lnk.to/Soundly
リリース情報
発売日：2025年3月5日（水）
【EP「LOVE, SPARK, JOY!」 予約特設サイト】
https://www.her-label.com/LOVE_SPARK_JOY/
・初回限定盤：CD+Blu-ray 税込￥6,600（税抜￥6,000）
〈CD〉全形態共通
1. Terra Boy
2. どうかしてるって
3. Soundly
4. Oh, Pretty Woman
〈Blu-ray〉
SCANDAL TOUR 2024 ”LUMINOUS” ＠Zepp Haneda
1. 群青pleats
2. 恋するユニバース
3. LOVE ME DO
4. 私たち
5. 1:47
6. 愛の正体
7. Plum
8. LOOP
9. 最終兵器、君
10. テイクミーアウト
11. Fuzzy
12. あなたへ
13. ファンファーレ
14. Line of sight
15. 瞬間センチメンタル
16. LOVE SURVIVE
17. ハイライトの中で僕らずっと
18. STANDARD
19. 会わないつもりの、元気でね
20. Sisters
・通常盤：CD 税込 ￥1,980（税抜￥1,800）
〈CD〉全形態共通
1. Terra Boy
2. どうかしてるって
3. Soundly
4. Oh, Pretty Woman
ライブ・イベント情報
【チケット一般発売】
https://eplus.jp/sf/word/0000031582
3月7日（金）愛知県 Zepp Nagoya 18:00 OPEN / 19:00 START
3月8日（土）静岡県 SOUND SHOWER ark 17:30 OPEN / 18:00 START
3月11日（火）兵庫県 神戸 CHICKEN GEORGE 18:30 OPEN / 19:00 START
3月12日（水）広島県 HIROSHIMA CLUB QUATTRO 18:30 OPEN / 19:00 START
3月14日（金）大阪府 Zepp Osaka Bayside 18:00 OPEN / 19:00 START
3月15日（土）福岡県 Zepp Fukuoka 17:00 OPEN / 18:00 START
3月21日（金）北海道 Zepp Sapporo 18:00 OPEN / 19:00 START
3月23日（日）宮城県 仙台 電力ホール 17:00 OPEN / 18:00 START
3月26日（水）栃木県 宇都宮HEAVEN'S ROCK 18:30 OPEN / 19:00 START
3月28日（金）愛知県 Home & nicoホール 江南市民文化会館 大ホール 18:00 OPEN / 19:00 START
3月30日（日）長野県 松本キッセイ文化ホール 中ホール 16:30 OPEN / 17:00 START
4月2日（水）山梨県 甲府 CONVICTION 18:30 OPEN / 19:00 START
4月4日（金）東京都 Zepp DiverCity（TOKYO）18:00 OPEN / 19:00 START
4月5日（土）東京都 Zepp DiverCity（TOKYO）17:00 OPEN / 18:00 START
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