JO1･河野純喜＆吉柳咲良登壇！ディズニー映画 実写版『白雪姫』プレミアム吹替版ジョナサン役声優お披露目イベント

ディズニー映画 実写版『白雪姫』プレミアム吹替版ジョナサン役声優お披露目イベント

開催日:2025年2月25日(火)

河野純喜さんは2025年はグループ初の東京ドーム公演、さらにはアジア、北米を含む6都市を巡る初のワールド・ツアーも控える人気絶頂のJO1のメンバー。

役柄の魅力について

吉柳咲良さん:

白雪姫は誰もが知るプリンセス。

「夢に見る」のとおり、夢に見ていたことをジョナサンと出会うことで行動に移すことができるんです。

白雪姫は誰もが知っている作品だからこそ、ミュージカルの歌があることでより壮大でより美しい世界で、見ているだけで幸せな気持ちになれると思います。

レイチェル・ゼグラーさんは見れば見るほどすごくかわいくて愛らしい。

レイチェルさんの笑顔が、物語が展開されていくほど好きになっていきます。

河野純喜さん:

オーディションが受かったときは嬉しさと驚きといろんな感情がいっぱいになってしまって、とにかく大声で叫びました。

メンバーも練習に付き合ってくれたりして、みんなでつかみ取った感じです。

ジョナサンは白雪姫をお城の外に誘う運命の人という存在なんですけど、まだわからないことも多いキャラクターです。

ジョナサンについてはちゃんと映画館で味わっていただきたいなと思います。

ミュージカルなのでジョナサンも歌うんですが、歌によって物語が進んでいきます。

オリジナルのジョナサン役は大人の優しい男性の象徴だなと感じて、声も優しいしトーンもかっこいいし、自分がこの方の声を入れさせていただくことがプレッシャーにも感じました。

自分は優しい大人のイメージというのが初めての挑戦だったので、意識して挑みました。

JO1のメンバーに例えると?

先生:川尻蓮さん

おこりんぼ:河野純喜さん

てれすけ:木全翔也さん

ごきげん:佐藤景瑚さん

ねぼすけ:金城碧海さん

くしゃみ:與那城奨さん

おとぼけ:川西拓実さん

かな?

と悩みながらも答えてくださいました。

マーク・ウェブ監督からのコメント

そして、マーク・ウェブ監督からコメント映像が到着!

マーク・ウェブ監督:

2人の歌声を聞きました。私のイメージした白雪姫の歌声そのものです。

早く日本の皆様に2人の歌声を聞いていただきたいです。

吉柳咲良さん:

すごく嬉しいです。

大役を任せていただくプレッシャーがあったのですが、嬉しかったです。

河野純喜さん:

本当に嬉しいです。僕も初めてで不安な部分が多くて何度も録り直しもあったし、歌唱の部分でもミュージカルは挑戦でもあったんですが、公開が楽しみになりました。

最後に、作品の大ヒットを祈願して大きなりんごの形の特製スパークバルーンに挑戦!

公開が待ち遠しくなるイベントとなりました。

あわせて、2025年3月5日、レイチェル・ゼグラーさんの来日が発表!

吉柳咲良さんとお二人で劇中歌を披露してくださいます☆

吉柳咲良さん:

ディズニーの中でもすごく長く愛され続けるこの白雪姫がミュージカル版になって実写化になったと、すごく本当にプレミアムにプレミアムが重なったような作品で私も見たときにはすごく温かい気持ちになりました。

本当に楽曲も映像も全てが作品自体が本当に素晴らしいものなので見ていただけたら、きっと長く愛され続けてきた理由がまたわかるんじゃないかなと思います。

河野純喜さん:

見た方全員が何かしらのメッセージをもらってすごい優しい気持ちにもなれるし、絶対に後悔しないようになっていると思うので皆さんぜひたくさん見ていただけたら嬉しいなと思います。

今日は本当にありがとうございました。

ディズニー映画『白雪姫』作品概要

監督:マーク・ウェブ

脚本:グレタ・ガーウィグ

音楽:パセク&ポール

キャスト:レイチェル・ゼグラー/ガル・ガドット

オリジナル・サウンドトラック:ウォルト・ディズニー・レコード

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

© 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

