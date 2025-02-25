¶¶ËÜ°¦¡õÃæÀîÂç»Ö¡¢½é¶¦±é¤Ç°Õµ¤Åê¹ç¡ÖÆ±»Ö¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡×¡Ö¼¨¤·¹ç¤ï¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¶¦Í¤Ç¤¤ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¶¶ËÜ°¦¡¢ÃæÀîÂç»Ö¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÁá²µ½÷¥«¥Ê¥³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ù¡Ê3·î14Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª¾å±Ç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÂ¼ó¥Á¥é¥ê¡ª¶âÈ±¡ß¥¬¡¼¥ê¡¼¥ï¥ó¥Ô¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¶¶ËÜ°¦
¡¡¶¶ËÜ±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦Áá²µ½÷¥«¥Ê¥³¤ÈÉÕ¤«¤ºÎ¥¤ì¤º¤Î´Ø·¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¦¤À¤Ä¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤µÓËÜ²È»ÖË¾¤Î³ØÀ¸¡¦Ä¹ÄÅÅÄÌò¤òÃæÀî¤¬±é¤¸¤ë¡£½é¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¶¶ËÜ¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Á¤í¤óÁ°¤«¤éÇÒ¸«¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£º£²ó¡¢ËÜÆÉ¤ß¤Ç½é¤á¤Æ¤»¤ê¤Õ¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤É¤³¤«ºîÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î½àÈ÷¤Î»ÅÊý¤È¤«¤¬»÷¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ÈÄ¾´¶Åª¤Ë»×¤Ã¤Æ¡£¸½¾ì¤Ç¤ªÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¶¦Í¤Ç¤¤ëÏÃ¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆ±»Ö¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¸½¾ì¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¶¶ËÜ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë´¶¼Õ¡£¤½¤·¤Æ¼«¿È¤â¡ÖËÍ¤âº£²ó¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò¸«¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤«¤ª¼Çµï¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¦Ìò¼Ô¤µ¤ó¤Î1¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¸À¸ì²½¤·¤Å¤é¤¤´¶¾ð¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¶õµ¤´¶¤À¤Ã¤¿¤ê¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬Â¿¤¯¤Ï¸ì¤ê¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼¨¤·¹ç¤ï¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¶¦Í¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê°Â¿´´¶¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤ª¼Çµï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤Ê¤êÁêÀ¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Í®ÌÚËã»Ò¤Î¾®Àâ¡ØÁá°ð½÷¡¢½÷¡¢ÃË¡Ù¤¬¡¢¡ØÁá²µ½÷¥«¥Ê¥³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç±Ç²è²½¡£ÃË¾¡¤ê¤Ç²á¾ê¤Ê¼«°Õ¼±¤æ¤¨¤ËÁÇÄ¾¤Ë´Å¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ËÜÅö¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â½ã¿è¤ÇÉÔ´ïÍÑ¤Ê¼ç¿Í¸ø¡¦Áá²µ½÷¥«¥Ê¥³¤È±é·à¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÎÀèÇÚ¡¦Ä¹ÄÅÅÄ·¼»Î¤Î10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÎø°¦ÌÏÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤È¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤¬±¦±ýº¸±ý¤·¤Ê¤¬¤é¤â³Æ¡¹¤¬¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Îø°¦Ê³Æ®µ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢±±ÅÄ¤¢¤µÈþ¡¢ÃæÂ¼Áó¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÂ¼ó¥Á¥é¥ê¡ª¶âÈ±¡ß¥¬¡¼¥ê¡¼¥ï¥ó¥Ô¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¶¶ËÜ°¦
¡¡¶¶ËÜ±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦Áá²µ½÷¥«¥Ê¥³¤ÈÉÕ¤«¤ºÎ¥¤ì¤º¤Î´Ø·¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¦¤À¤Ä¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤µÓËÜ²È»ÖË¾¤Î³ØÀ¸¡¦Ä¹ÄÅÅÄÌò¤òÃæÀî¤¬±é¤¸¤ë¡£½é¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¶¶ËÜ¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Á¤í¤óÁ°¤«¤éÇÒ¸«¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£º£²ó¡¢ËÜÆÉ¤ß¤Ç½é¤á¤Æ¤»¤ê¤Õ¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤É¤³¤«ºîÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î½àÈ÷¤Î»ÅÊý¤È¤«¤¬»÷¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ÈÄ¾´¶Åª¤Ë»×¤Ã¤Æ¡£¸½¾ì¤Ç¤ªÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¶¦Í¤Ç¤¤ëÏÃ¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆ±»Ö¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¸½¾ì¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Í®ÌÚËã»Ò¤Î¾®Àâ¡ØÁá°ð½÷¡¢½÷¡¢ÃË¡Ù¤¬¡¢¡ØÁá²µ½÷¥«¥Ê¥³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç±Ç²è²½¡£ÃË¾¡¤ê¤Ç²á¾ê¤Ê¼«°Õ¼±¤æ¤¨¤ËÁÇÄ¾¤Ë´Å¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ËÜÅö¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â½ã¿è¤ÇÉÔ´ïÍÑ¤Ê¼ç¿Í¸ø¡¦Áá²µ½÷¥«¥Ê¥³¤È±é·à¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÎÀèÇÚ¡¦Ä¹ÄÅÅÄ·¼»Î¤Î10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÎø°¦ÌÏÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤È¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤¬±¦±ýº¸±ý¤·¤Ê¤¬¤é¤â³Æ¡¹¤¬¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Îø°¦Ê³Æ®µ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢±±ÅÄ¤¢¤µÈþ¡¢ÃæÂ¼Áó¤â»²²Ã¤·¤¿¡£