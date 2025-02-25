ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 指宿枕崎線 喜入～指宿 線路陥没のため運転見合わせ 指宿枕崎線 喜入～指宿 線路陥没のため運転見合わせ 指宿枕崎線 喜入～指宿 線路陥没のため運転見合わせ 2025年2月25日 18時44分 MBCニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ JR九州によりますと、指宿枕崎線は線路陥没による安全確認のため、25日午後5時ごろから、喜入から指宿の間で運転を見合わせています。 ・ ・ ・ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【２０２５年 夏も猛暑か？】夏の天候の見通し【去年２０２４年夏は観測史上１位の暑さ】福岡管区気象台 鹿児島地方気象台 暖候期予報発表 公立高校の最終出願倍率「0.81倍」15年連続で1倍割り込む 試験は来月5日から 鹿児島 【全校掲載】鹿児島県公立高校入試・最終出願倍率 鶴丸1.38倍 甲南1.34倍 鹿児島中央1.55倍…【令和7年度高校受験、最終志願倍率と出願者数】高校受験2025 関連情報（BiZ PAGE＋） 海, 置床工事, 在宅医療, 神奈川, 介護タクシー, 鎌倉, デイサービス, 配線, 上田, 仏壇