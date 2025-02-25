BABYMONSTERワールドツアー開催記念ポップアップストアが東京・愛知・大阪・神奈川・福岡で開催決定
■ポップアップストアでは、ツアーグッズに加え、POP-UP限定アイテムも販売！
BABYMONSTERが初ワールドツアーの日本公演を開催することを記念して、ポップアップストア「2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR ＜ELLO MONSTERS＞ IN JAPAN POP-UP STORE」が開催される。
ポップアップストアは、3月8日の東京・渋谷モディを皮切りに名古屋、大阪、横浜、福岡の全5都市で展開。すでに発表されたツアーグッズの他、ここでしか手に入らないPOP-UP限定アイテムも取り扱われる。
また、POP-UP会場限定グッズ購入者特典のトレーディングカードに加え、BABYMONSTERのアルバム『BABYMONS7ER』、または『DRIP』をPOP-UP会場で購入すると、グッズ購入者特典とは異なる限定トレーディングカードがさらもう1種プレゼントされる。
その他、詳細はPOP-UP STORE特設ページで。
ライブ情報
2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR＜HELLO MONSTERS＞IN JAPAN
03/14（金）神奈川・ぴあアリーナMM
03/15（土）神奈川・ぴあアリーナMM
03/16（日）神奈川・ぴあアリーナMM
03/22（土）愛知・ポートメッセなごや 第1展示館
03/23（日）愛知・ポートメッセなごや 第1展示館
04/03（木）大阪・Asueアリーナ大阪
04/04（金）大阪・Asueアリーナ大阪
04/12（土）神奈川・Kアリーナ横浜
04/13（日）神奈川・Kアリーナ横浜
04/19（土）福岡・福岡国際センター
04/20（日）福岡・福岡国際センター
POP-UP STORE特設ページ
https://yg-babymonster-official.jp/popup/hello-monsters/
BABYMONSTER OFFICIAL SITE
https://yg-babymonster-official.jp