NAOTO¡¢»³²¼·òÆóÏº¤È¤Î¡È¥¨¥Ð¡¼¥¹¤¹¤®¤ë¡ÉSHOT¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼

2月24日、NAOTO(EXILE/三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)がInstagramを更新した。

【写真】「気付いた時ビックリ」山下健二郎との2SHOTを公開

NAOTOは自身のInstagramアカウントにて、同日22:00より、三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBEの新曲『What Is Your Secret?』のMVが公開されることを告知し、MVの衣装であるジャケットのセットアップを着用した写真や、メンバーの山下健二郎との2ショットを公開。

続けて、「え、ちょっと待って。いや嘘だろ?」「今回の衣装の俺と健ちゃんの組み合わせ、、 エバース過ぎるだろ!」「確かに好きだけど… 気付いた時ビックリしたわ」「これはスタッフにも猛烈なファンがいるな」と、自身らの姿が『M-1グランプリ2024』のファイナリストであるお笑いコンビ・エバース(佐々木隆史・町田和樹)を彷彿させるとコメントしていた。

この投稿に対し、山下からは「完全にエバース」と泣き笑いしている絵文字と共にコメントが寄せられいたほか、ファンからも「カッコイイ…のに!w 」「それにしか見えなくなった」「面白すぎる(笑)」「ツボりました w w w」「2人で漫才しませんか??」などの反響が寄せられている。

NAOTOは、EXILE・三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのパフォーマーとして活躍するほか、ドラマやバラエティなど数多くの番組にも出演中。今回の投稿で触れていた『What Is Your Secret?』は、グループのメンバー・岩田剛典が主演のドラマ『フォレスト』(ABCテレビ・テレビ朝日系)の主題歌に起用されている。