行列のできるマニアックベーカリー。目指すのは、湯種を使った「生地のおいしさに感動するパン」

笹塚dough-istに並ぶのは、パン作りのセオリーを覆す「湯種」製法で生まれる、驚きに満ちたパンたち。

【噂の新店】dough-ist

2024年5月に笹塚にオープンした「dough-ist(ドウイスト)」は、“湯種の魔術師”の異名を持つ川原司シェフによる新店だ。「生地のおいしさ」にこだわり、さまざまな湯種を駆使して作り上げられた数々のパンは、どれも未知の食感と味わいとの出会い、そして驚きに満ちている。

ほかでは見たことのないパンも多く並ぶ、dough-istの陳列棚

あっという間に行列店へ。“湯種の魔術師”が手掛ける新店

店があるのは、住宅街にあるマンションの1階。パン好きはもちろん、近隣住民にも愛される店となっている

京王線・笹塚駅から徒歩8分ほど。古い商店街の名残がある住宅地の中に佇むこちらの店は、一見「どこにでもある街のパン屋」に見えるかもしれない。しかし、オープンと同時に途切れない行列に、そうではないことがすぐにわかるはずだ。

人気パン店、麹町「No.4」に在籍していた川原司シェフが独立、2024年5月にオープンした「dough-ist」。開店するやいなやその評判はあっという間に広がり、行列が絶えない店となった。

店内にはひっきりなしに焼き上げられたパンが並ぶ

「dough(ドウ)=生地」。「生地のおいしさ」で勝負をしたい……店名には、川原シェフのポリシーが詰まっている。

「『おいしいパン』ってなんだろう?と考えたんですよ。みんながパンをおいしいと言っていても、実は中に挟まれたクリームや具材のことを言っているパターンが多いんじゃないか、と。だったら生地をおいしくした方が、よりパンがおいしくなるのでは……と思ったんです。あと、パン屋さんって人件費や原価など大変なことも多く、“いろいろなことはできない”というのが現実としてあります。生地のおいしさで攻めたほうが、他の店との差別化にもなるし、そういった問題も解消するのでは?とも考えました」(川原シェフ・以下同)

川原司シェフ

さまざまな具材とパンを組み合わせ、見た目の華やかさでも人気となる店が多い中で、あえて逆のベクトルでの勝負を決めた川原シェフ。

「華やかなパンもいいんですけれど、それよりももう一段階上の“感動”をお客様に味わってもらうには、やはり生地のおいしさを追求するほうがいいのでは?と思いました。そのほうが流行り廃りに影響を受けず、長く愛してもらえる店になるのでは?と。ただ、この方向性で“手間が省ける”かといったら、そうでもないです。逆に手間が増えているかもしれません」

そう言って笑う。

dough-istのパンは不揃いに見えるものも。それは、生地へのこだわりゆえ

ところで、市販のパンなどでもよく見かける言葉「湯種」。改めてどんなものかと問われたら、意外と知らない人が大半なのではないだろうか。

「簡単に説明すると、お湯と小麦粉を合わせてアルファ化させた“湯種”を使い、熱の作用で熟成を進めるような製法です。パン生地に湯種を入れることで甘さやもっちり感を引き出すことができ、日本人好みのパンになるんですね。それもあり、日本では昔から使われてきた製法の一つです」

川原シェフがパン職人の道を歩み始めた頃は「低温長時間発酵」が主流の時代。そもそも低温長時間発酵の本来のポイントは「生地を長時間発酵させることで酵素が発生し、甘みやうまみが引き出せる」という部分にあった。それらを生み出す酵素は、本来はもっと高い温度でも活性化するもので、それが“湯種”。だったらこの低温長時間発酵の手法と湯種の手法、両方のエッセンスを合わせたらどうなるか?というのが発想のスタートだったという。

こちらが“湯種”。仕込んだ湯種は一晩寝かし、次の日の生地づくりの際に加える

この湯種を使った製法は、甘みやもっちりさを引き出す反面、パンが膨らみにくくなったり、生地が硬くなったりするデメリットがある……と一般的には言われている。

「でもそれは、水分量の問題なんですよ。全体の水分量が本来の計算のままで生地の一部を湯種にすると、どうしても硬くなってしまい、膨らみにくくなる。だったらその分、生地に水分を足してあげればいいんです」

仕込み中の生地。一見するとパン生地に見えないほどの水分量と軟らかさ

話だけ聞くと、単純な理屈に聞こえる。しかし、水分を足せば足すほど生地は軟らかくなり、成形しづらくなるなど“扱いにくさ”が出て、大量生産に向かなくなる。

「“きれいなパン”は、実は生地が扱いやすい、“作りやすいパン”なんです。でも、食べるとそんなにおいしくなかったりする。高加水でも見た目がきれいなパン、というのを作りたいなと思っています。なかなか安定しないんですけどね(笑)」

湯種はパン生地全体の比率において15〜20%が一般的なところ、dough-istのパンは湯種の割合が50%以上、ときには70%にのぼるものもあり、他の湯種仕込みの生地とは一線を画す。そのため、dough-istのパン生地は他店に比べると圧倒的に軟らかく、通常パン生地の仕込みでは使わないミキサーのような道具が使われることも。そうやってさまざまなバリエーションの湯種を使い、扱えるギリギリのラインの加水率を狙った生地から、多くの人が味わったことのないような食感のパンが次々と生まれる。これが、dough-istのパンの魅力だ。

飾らないルックスながら、新鮮な驚きに満ちたdough-istのパンたち

「湯種ドーナツ」(上から時計回りに、シナモンシュガー、チョコレート、抹茶)1個300〜340円

たとえば、こちらのドーナツ。見た目こそシンプルなドーナツだが、口に入れると“溶ける”。いまだかつてドーナツでは味わったことがないようなふんわり、しっとりして軟らかい食感は「飲めるドーナツ」とお客さんに呼ばれるほど。

「パン屋が本気で作ったドーナツです」

生地にこだわると、日常的なスイーツがここまで進化するのかと驚かされる。dough-istに来たら、必ず試してほしい商品だ。

「ドウイスト」300円

店名を冠した「ドウイスト」は、こちらの店のスペシャリテ。国産小麦を使い、湯種が50%も配合された生地は、ほのかに塩気が利いてもっちりとした食感が心地よい。発酵に酒粕や麹を使っているせいか、日本人の食卓にすんなり馴染む風味を感じる。「新しい日本のパン」を作りたい……そんな思いから開発された商品だ。

「僕のやり方でおいしい食パンを究めようとすると、“カットできない”軟らかさになってしまう。あと初めてお店に来られた方にとって、食パンは少しハードルが高いんですよね。小ぶりにして手に取りやすくすることで、たくさんの方に試していただきたい。そう思いこの形にしています」

「湯種スコーン」380円

こちらも看板商品「湯種スコーン」。dough-istのスコーンは、まず一般的に「スコーン」という単語を聞いたときにイメージする造形からはかけ離れたビジュアル。この形と独特の食感を生み出すのもまた“湯種”。ここで使われるのは、溶かしバターと小麦粉で作られた「バター湯種」だ。

「湯種って、別に小麦粉とお湯だけとは限らないんです。例えば温めた牛乳で作ってもいいし、溶かしバターにしてもいい。溶かしバターにしたら小麦粉の粒の中に熱いバターがしっかり入っていくので、シュークリームの生地に近いものが出来上がります。そうやっていろいろな湯種と生地を組み合わせることで、レシピの幅と可能性がどんどん広がっていったんです」

これが、彼が「湯種の魔術師」と言われる所以。バター湯種がしっかり織り込まれた生地は、通常のスコーンよりは“重い”。しかしこの生地を横に寝かせて焼くことで、扇のように広がる独特な形に。焼いている間に余計なバターが下に落ち、外側はさっくり、中はしっとりという絶妙な食感を生み出すこととなった。

バックヤードには、さまざまな種類の小麦がズラリ

パンごとに異なる湯種を使うだけでなく、小麦の種類も変えている。メインは自身の出身地でもある北海道産の国産小麦を使用しているが、その数、十数種類。湯種を使うと、湯種の分の仕込み時間もかかるので、1つのパンが完成するまでトータルで3〜4日かかる計算になる。前述の「手間が省けるわけではない」という発言は、そういうことだ。

「もしかしたら、こんなことをしなくてもお客様が思う“おいしいパン”は作れるんじゃないかと。でも、ただ“おいしいパン”が作れればうれしい、というわけでもないんです。お客様に、食べたときに感動してほしい、その感動はときに、口に入れたときの驚きやギャップが生み出すものでもあると思うんですね。その驚きやギャップがネガティブにならないようなラインを攻めたい、という気持ちがあります」

店名の「dough-ist」は“生地の人”、つまり川原シェフのこと?

自己満足か、もしかしたら“やりすぎ”なのかもしれない……そう言って笑う川原シェフ。しかし、店を訪れる客が途切れないという現状が、けして自己満足ではないということの証明でもある。

湯種の魔術師の探求は、これからも続く。

<店舗情報>◆dough-ist住所 : 東京都渋谷区笹塚3-12-5 ホワイトハウス 1FTEL : 03-4400-4182

※価格は税込

撮影:柿崎真子

取材・文:川口有紀

