Sound Horizon、メジャーデビュー20周年記念作品『ハロウィンと朝の物語』法人別特典絵柄公開
Sound Horizonがメジャーデビュー20周年を記念し、2025年3月5日に発売するBeyond Story Maxi『ハロウィンと朝の物語』の、法人別特典の詳細が発表された。
法人別の特典は既に発表されていた7種類の「登場人物たちからのグリーティングカード」に加えて、レターセットが法人ごとに違う組み合わせとなっている。
【ショップ別オリジナル特典】
・全国アニメイト（通販含む）：登場人物たちからのグリーティングカードA＋レターセットA
・Amazon.co.jp：登場人物たちからのグリーティングカードB＋レターセットB
・楽天ブックス：登場人物たちからのグリーティングカードC＋レターセットC
・全国HMV/HMV&BOOKS online：登場人物たちからのグリーティングカードD＋レターセットD
・セブンネットショッピング：登場人物たちからのグリーティングカードE＋レターセットE
・タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン：登場人物たちからのグリーティングカードF＋レターセットF
・ポニーキャニオンショッピングクラブでご予約の〈通常盤〉：登場人物たちからのグリーティングカードG＋レターセットG
配信「Beyond Story Maxi『ハロウィンと朝の物語』」
配信リンク：https://lnk.to/SH_sg06_H
1.物語
2.小生の地獄
3.あずさ55号
4.《光冠状感染症狂詩曲》
5.あの日の決断が奔る道
6.皐月の箱庭
7.Halloween ジャパネスク '24
CDパッケージ『ハロウィンと朝の物語』
■特装盤(PCSC受注生産限定)
CD+Blu-ray
13,000円＋税
品番：BRCA.00156
【収録内容】
1.物語
2.小生の地獄
3.あずさ55号
4.《光冠状感染症狂詩曲》
5.あの日の決断が奔る道
6.皐月の箱庭
7.Halloween ジャパネスク '24
8.約束の夜
・特装盤仕様
「Halloween ジャパネスク '24」MV収録Blu-ray Disc付き
「12通の伝言」
歌詞ブックレット
トールケースサイズ豪華装丁
▼予約
https://shopweb.ponycanyon.co.jp/cgi-cst/PCSCW01/PCSCW.pl?TRGID=PCSCW0103&SAME_ADD=1&SYSKBN=Z36&CMD=ADD_CSV&ADD_CSV_BNG=P153044
For oversea’s custumer
https://shop.ponycan.com/products/list?name=soundhorizonhalloween2024
■通常盤
CD Only
2,500円＋税
品番：PCCA.06372
【収録内容】
1.物語
2.小生の地獄
3.あずさ55号
4.《光冠状感染症狂詩曲》
5.あの日の決断が奔る道
6.皐月の箱庭
7.Halloween ジャパネスク '24
8.約束の夜
・通常盤仕様
歌詞ブックレット
▼予約
https://pony-canyon.lnk.to/halloweentoasanomonogatari
【『ハロウィンと朝の物語』レコーディング参加アーティスト】
■Vocals：Revo
JIMANG、灰野優子、ハロウィン関係者、深見梨加、松岡夏輝、本屋碧美、山崎杏
■Voices：
岡本信彦、茅野愛衣
■Narration：
Ike Nelson
■Musicians：
Ken☆Ken（Dr.）、長谷川淳（Ba.）、YUKI（Gt.）、西山毅（Gt.）、河合英史（key.）
郄桑英世（Reco.）、中ヒデヒト（S,Sax）、三沢またろう（Perc.）、元永拓（尺八）、KIJI（三味線）、由有（和太鼓）、本間貴士（箏）、五十嵐宏治（Acco.）
鈴木正則 Brass Section
吉田篤貴 EMO Strings
【ショップ別オリジナル特典】
・全国アニメイト（通販含む）：登場人物たちからのグリーティングカードA＋レターセットA
・Amazon.co.jp：登場人物たちからのグリーティングカードB＋レターセットB
・楽天ブックス：登場人物たちからのグリーティングカードC＋レターセットC
・全国HMV/HMV&BOOKS online：登場人物たちからのグリーティングカードD＋レターセットD
・セブンネットショッピング：登場人物たちからのグリーティングカードE＋レターセットE
・タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン：登場人物たちからのグリーティングカードF＋レターセットF
・ポニーキャニオンショッピングクラブでご予約の〈通常盤〉：登場人物たちからのグリーティングカードG＋レターセットG
関連リンク
◆Sound Horizon オフィシャルX
◆Sound Horizon オフィシャルYouTubeチャンネル