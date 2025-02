サムスンがタテ折りスマートフォンのお手ごろ価格モデル「Galaxy Z Flip FE」を開発中であるとのウワサは、これまで何度か伝えられてきました。

その存在が、サムスンのサーバー上にあるデータで裏付けられたと報告されています。

同社のOTAサーバー(ソフトウェアアップデートを無線で配信するサーバー)上に、未発表デバイスのファームウェアが突如として出現しました。その型番はSM-F761Bであり、以前GSMAデータベースから見つかったデータと符合しています。

Galaxyスマホのモデル番号に含まれる「B」という文字は、ヨーロッパ市場向けのモデルを意味しています。つまり、Galaxy Z Flip FEはEU域内でも発売されるということです。今回サーバー上で見つかった画像でも「EUX」という拡張子が確認できます。

It has been confirmed by Samsung OTA servers that the Galaxy Z Flip FE will have the model number SM-F761. This means that the leak article I wrote is also true, lol https://t.co/VhMjp1H9ab pic.twitter.com/URXFOX03e5

— Erencan Yılmaz (@erenylmaz075) February 18, 2025