【全校の倍率2025】金沢桜丘，金沢錦丘が1.49倍…石川県公立高校入試 令和7年度一般入試の受験倍率を公表
石川県内40の全日制公立高校の入学願書の受け付けが25日、締め切られました。全体の出願倍率は、0．96倍となっています。
県教育委員会が午後5時に発表した各高校の倍率です。【学校別の一覧】小松 1.13倍、小松工業・機械システム1.05倍
▼大聖寺実業：機械システム科0.59倍、情報ビジネス科0.60倍
▼大聖寺：普通科1.01倍
▼加賀：総合学科0.51倍
▼小松商業：総合情報ビジネス科0.79倍
▼小松工業：機械システム科1.05倍、電気科0.67倍、建設科0.86倍、材料化学科0.67倍
▼小松：普通科、理数科それに併願の全体の倍率は1.13倍です。
▼小松明峰：普通科0.94倍
▼寺井：総合学科0.66倍
▼鶴来：普通科0.63倍、スポーツ科学コース0.38倍
▼松任：普通科0.68倍、総合学科0.91倍
▼翠星：総合グリーン科学科1.03倍【学校別の一覧】金沢錦丘 1.49倍、金沢泉丘 1.25倍
▼野々市明倫：普通科1.05倍
▼金沢錦丘：普通科1.49倍で最も倍率が高くなっています。
▼金沢泉丘：普通科、理数科それに併願の全体の倍率は1.25倍です。
▼金沢二水：普通科1.22倍
▼金沢伏見：普通科1.19倍
▼金沢辰巳丘：普通科0.54倍、芸術コース0.60倍
▼金沢商業：総合情報ビジネス科1.04倍【学校別の一覧】金沢桜丘 1.49倍、県立工業・材料化学 1.36倍
▼県立工業：機械システム科1.09倍、電気科1.18倍、電子情報科1.11倍、材料化学科1.36倍、工芸科0.87倍、テキスタイル工学科0.76倍、デザイン科0.89倍
▼金沢桜丘：普通科1.49倍で倍率が最も高い高校となりました。
▼金沢西：普通科1.34倍
▼金沢北陵：総合学科1.07倍【学校別の一覧】羽咋工業 建設・デザイン 1.14倍、羽咋 1.11倍、七尾1.01倍
▼金沢向陽：普通科0.30倍
▼内灘：普通科0.53倍
▼津幡：スポーツ健康科学科0.38倍、総合学科0.55倍
▼羽咋：普通科1.11倍
▼羽咋工業：機械システム科0.63倍、電気科1.36倍、建設・デザイン科1.14倍
▼宝達：普通科0.36倍
▼志賀：普通科0.53倍、ビジネス・福祉コース0.13倍
▼七尾東雲：機械システム科0.36倍、演劇科0.13倍、総合学科1.02倍
▼七尾：普通科、文系フロンティアコース、理数科、それに併願の全体の倍率は1.01倍です。【学校別の一覧】金沢市立工業 1.42倍、小松市立 1.08倍
▼田鶴浜：衛生看護科0.75倍、健康福祉科0.16倍
▼鹿西：普通科0.57倍
▼穴水：普通科0.65倍、キャリアコース0.10倍
▼能登：普通科0.88倍、地域産業科0.42倍
▼門前：普通科0.41倍、キャリアコース0.11倍
▼輪島：普通科0.78倍、ビジネスコース0.38倍
▼飯田：普通科0.44倍ビジネスコース0.63倍
▼小松市立：普通科1.08倍、芸術コース0.71倍
▼金沢市立工業：機械科1.00倍、電気科0.97倍、電子情報科0.79倍、建築科1.00倍、土木科1.42倍
出願者は6409人で、全体の平均倍率は0.96倍です。志願倍率が高い高校は？前年比の倍率は？各高校一覧
出願倍率が高い高校は、金沢錦丘と金沢桜丘が最も高く、次いで、金沢西、金沢泉丘の順になっています。
出願の変更期間は28日から3月4日の午後3時までです。入学試験は3月11日と12日に行われ、合格者は19日の正午に発表されます。
地震の影響で校舎が使用できなくなった輪島市の門前高校は、学校近くの門前公民館で試験が行われる予定です。