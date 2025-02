人気の『ちいかわ』と「MLB TOKYO SERIES 2025」がコラボレーション! ユニフォーム姿のちいかわたちが可愛すぎるアイテムをご紹介します♪『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くSNS発の漫画。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が7巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』が「めざましテレビ」(フジテレビ系列)内にて放送中。

そんな『ちいかわ』たちがメジャーリーガーに変身!? 3月に日本・東京ドームで開催される、メジャーリーグのシカゴ・カブスとロサンゼルス・ドジャースの開幕戦「MLB東京シリーズ by グッゲンハイム」とのコラボグッズが登場!ちいかわマーケット(オンラインストア)、MLB公式オンラインショップ、ちいかわらんど(12店舗)、ちいかわ POP UP STORE、MLB TOKYO SERIES OFFICIAL STORE −TOKYO SKYTREE−にて3月8日(土)より展開される。「ちいかわ×MLB TOKYO SERIES 2025」コラボグッズは全部で10アイテムが用意されていて、ちいかわ、ハチワレ、うさぎがシカゴ・カブスとロサンゼルス・ドジャースのユニフォームを身に着けた「マスコット(6種)」をはじめ、「トートバッグ(2種)」「巾着(2種)」「フェイスタオル(2種)」「ハンドタオル(1種)」など、観戦に持っていけばいっそう気分が盛り上がりそうなアイテムも♪さらに、「アクリルスタンド(6種)」「ホログラムカンバッジ(ランダム11種)」「クリアファイル(3種)」「アクリルキーホルダー(11種)」「ダイカットステッカー(17種)」といった自宅やオフィスでも楽しめるアイテムなど、幅広いラインナップとなっている。ちいかわたちと一緒に、もっと「MLB TOKYO SERIES 2025」を楽しんじゃおう!(C)n / cc (TM)/(C)2025 MLB